Сергей Елевич: «Наши спортсмены должны выступать на Играх так же, как и все на планете Земля»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич назвал несправедливым решение Международного олимпийского комитета (МОК) не отправлять НОК России приглашение на летние Олимпийские игры в Париже в установленную дату.

«МОК не должен смешивать политику и спорт. Спорт есть спорт. Мое твердое убеждение — это несправедливое решение по отношению к тем странам, которые они не хотят видеть на Олимпиаде.

В чем провинились спортсмены? Никакой политики в спорте вообще быть не должно. Почему это нас не допускают, а других допускают? Мы все находимся на планете Земля, и наши спортсмены должны выступать на Играх так же, как и все земляне. Почему у кого‑то есть привилегированное положение, а у кого‑то нет?

К сожалению, мы живем в несправедливом мире. Я не вижу, за что нашим спортсменам пропускать Олимпиаду. По поводу допинга уже все наказаны. Дальше что? Все это очень удивляет. Кто‑то просто хочет, чтобы мы не выступали. Они это и продавливают», — сказал Елевич.

будет рассылать приглашения на Олимпийские игры в всем национальным комитетам 26 июля. В четверг МОК объявил, что национальный олимпийский комитет России не получит приглашение в установленную дату.

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