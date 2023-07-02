Стивен Эй Смит: «Я очень горжусь Лиллардом. «Блэйзерс» были на быстром пути в никуда»
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит отреагировал на просьбу об обмене от звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.
«Я очень горжусь им. Спорил с этим парнем около шести лет, чтобы он убирался из Портленда. «Блэйзерс» были на быстром пути в никуда, и я понимаю, что они хотят развивать молодых игроков, не пытаюсь ругать организацию. В данный момент у них просто нет таланта, чтобы считаться претендентом на чемпионство.
А когда у вас есть Дэмиан Лиллард, один из величайших защитников, которых мы когда-либо видели, невероятный снайпер, я не думаю, что вы можете игнорировать то, насколько сильно он влияет на игру.
Это должно было закончиться намного раньше. Он потратил годы в «Портленде» впустую. Теперь, я думаю, все готово для того, чтобы Дэмиан Лиллард оказался в «Майами», – сказал Смит в телефонном разговоре со студией NBA Today.
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