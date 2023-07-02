Стивен Эй Смит: «Я очень горжусь Лиллардом. «Блэйзерс» были на быстром пути в никуда»

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит отреагировал на просьбу об обмене от звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

«Я очень горжусь им. Спорил с этим парнем около шести лет, чтобы он убирался из Портленда. «Блэйзерс» были на быстром пути в никуда, и я понимаю, что они хотят развивать молодых игроков, не пытаюсь ругать организацию. В данный момент у них просто нет таланта, чтобы считаться претендентом на чемпионство.

А когда у вас есть Дэмиан Лиллард, один из величайших защитников, которых мы когда-либо видели, невероятный снайпер, я не думаю, что вы можете игнорировать то, насколько сильно он влияет на игру.

Это должно было закончиться намного раньше. Он потратил годы в «Портленде» впустую. Теперь, я думаю, все готово для того, чтобы Дэмиан Лиллард оказался в «Майами», – сказал Смит в телефонном разговоре со студией NBA Today.

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7 комментариев

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гайка и болт
А канал ESPN не собирается избавиться от этого балабола? Или они только от услуг адекватных экспертов отказываются? 😆
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<~Inter~>
Мог об этом сообщить до договоренности с Грантом о сумасшедшем продлении
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Stranfio
Ответ гайка и болт
А канал ESPN не собирается избавиться от этого балабола? Или они только от услуг адекватных экспертов отказываются? 😆
Да не говори уволили тех, кто действительно этого не заслуживает. Странно конечно.
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Мурзин Ринат
Ответ ivan petrov
За всю карьеру Лиллард провёл на уровне "одного из величайших" только одну серию плей-офф: с Оклахомой в 2019.
Не у всех есть супесбаленсировнный состав или супертим как у Карри, так что винить Дейма не надо
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Artem Kalugin
Ответ alex765
Это Портлэнд потратил на него годы и много миллионов в пустую, он даже в финал команду не вывел.
Ну сорян, в одно лицо в финал мало кто выводит. Из "свежих" примеров-Леба и Дирк.
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