Стивен Эй Смит: «Я очень горжусь Лиллардом. «Блэйзерс» были на быстром пути в никуда»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит отреагировал на просьбу об обмене от звездного разыгрывающего « » .

«Я очень горжусь им. Спорил с этим парнем около шести лет, чтобы он убирался из Портленда. «Блэйзерс» были на быстром пути в никуда, и я понимаю, что они хотят развивать молодых игроков, не пытаюсь ругать организацию. В данный момент у них просто нет таланта, чтобы считаться претендентом на чемпионство.

А когда у вас есть Дэмиан Лиллард, один из величайших защитников, которых мы когда-либо видели, невероятный снайпер, я не думаю, что вы можете игнорировать то, насколько сильно он влияет на игру.

Это должно было закончиться намного раньше. Он потратил годы в «Портленде» впустую. Теперь, я думаю, все готово для того, чтобы Дэмиан Лиллард оказался в « », – сказал Смит в телефонном разговоре со студией NBA Today.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия