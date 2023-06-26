Стивен Эй Смит об обмене Порзингиса: «Это делает «Бостон» фаворитом в борьбе за титул»

Теги Бостон Мемфис НБА Маркус Смарт Кристапс Порзингис Стивен Эй Смит Баскетбол

Журналист ESPN Стивен Эй Смит считает, что приобретение Кристапса Порзингиса приблизило «Бостон» к завоеванию чемпионства НБА.

«Это делает «Бостон» фаворитом в борьбе за титул. Я оцениваю все команды НБА, и мне интересно, осмелится ли кто-то сказать, что «Селтикс» не способны обыграть всех их.

Порзингис – третий по проценту реализации с игры в прошлом сезоне после Янниса и Дрэймонда. Я думаю об этом, а также о том факте, что его рост – 221 сантиметр. А еще он может подняться на периметр и атаковать с дистанции», – заявил Стивен Эй.

В качестве компенсации «Селтикс» отправили в «Мемфис» Маркуса Смарта.

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