Журналист ESPN Стивен Эй Смит считает, что приобретение приблизило «Бостон» к завоеванию чемпионства .

«Это делает « » фаворитом в борьбе за титул. Я оцениваю все команды НБА, и мне интересно, осмелится ли кто-то сказать, что «Селтикс» не способны обыграть всех их.

Порзингис – третий по проценту реализации с игры в прошлом сезоне после Янниса и Дрэймонда. Я думаю об этом, а также о том факте, что его рост – 221 сантиметр. А еще он может подняться на периметр и атаковать с дистанции», – заявил Стивен Эй.

В качестве компенсации «Селтикс» отправили в « » .

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