Стивен Эй Смит об обмене Порзингиса: «Это делает «Бостон» фаворитом в борьбе за титул»
Журналист ESPN Стивен Эй Смит считает, что приобретение Кристапса Порзингиса приблизило «Бостон» к завоеванию чемпионства НБА.
«Это делает «Бостон» фаворитом в борьбе за титул. Я оцениваю все команды НБА, и мне интересно, осмелится ли кто-то сказать, что «Селтикс» не способны обыграть всех их.
Порзингис – третий по проценту реализации с игры в прошлом сезоне после Янниса и Дрэймонда. Я думаю об этом, а также о том факте, что его рост – 221 сантиметр. А еще он может подняться на периметр и атаковать с дистанции», – заявил Стивен Эй.
В качестве компенсации «Селтикс» отправили в «Мемфис» Маркуса Смарта.
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