Дрэймонд Грин считает, что достоин еще одного контракта на 100 млн долларов

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Стивен Эй Смит Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин считает, что все еще достоин крупного контракта.

Грин отказался от опции на 27,6 млн и станет свободным агентом.

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит после новости об отказе от опции заявил, что «Грин легко достоин еще одного контракта на 100 млн».

Грин отреагировал на слова Смита в виде эмодзи.

В 2019 году 33-летний форвард уже подписывал 4-летний контракт на 100 млн долларов.

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12 комментариев

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pele_kan
я не спец в эмодзи, но вообще больше похоже на "хоть бы хоть бы" 😂
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Крокозябра
За все косяки, за ссору с Дюрантом и Пулом, я бы вообще максимум 60 на 4 предложил. Нет - иди гуляй.
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sanya_xl
Почитал ветку, оказалось Грин даже 20 лямов не стоит)
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Dani Petrov
Грин: Я отказываюсь.
Данливи: поговорим о расширении.

Грин: 3/100
Данливи: а что, если я поменяю Пула?

Грин: 3/60
Данливи: позволь мне вызвать Wizards..

Wizards здравствуйте, у нас проблема....
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scorp19
Ну иди в Лейкерс тогда к дружку. И то не факт что тебе там столько насыпят. После мува с Пулом, который весь сезон заруинил тебе только и открывать варежку что ты чего то там достоин. Я думаю ГСВ в целом готовы расстаться с Грином, иначе бы Майерс бы не ушёл.
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Лиллард унижатель!
100 на 8 лет? Я вообще сомневаюсь, что он будет приносить пользу в атаке без пары с Карри.
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Сергей Орлов
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Алексей Виноградов
в принципе у Вашингтона платёжка пустая, надо туда идти. ;-)
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Сергей Пузанков
Сказочный
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Крокозябра
Ответ Михаил Евдокимов
видать 100 на 4 и подпишет и такой же подпишет Томпсон через год и все счастливы, конечно, про чемпионство уже не будет идти речи (этот сезон скорее всего последний с такими амбициями), но династия доиграет до конца вместе, будет красивая история.
Томпсон точно такой не подпишет. Или ужмется, или отпустят.
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Tolball
Ответ scorp19
Ну иди в Лейкерс тогда к дружку. И то не факт что тебе там столько насыпят. После мува с Пулом, который весь сезон заруинил тебе только и открывать варежку что ты чего то там достоин. Я думаю ГСВ в целом готовы расстаться с Грином, иначе бы Майерс бы не ушёл.
Не думаю что готовы. Карри еще хочет побеждать и не зря выменяли Пола и хотят оставить,ну а с Грином могут найти компромисс,типа последний год не гарантирован или частично гарантирован.
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