Дрэймонд Грин считает, что достоин еще одного контракта на 100 млн долларов

Форвард « » считает, что все еще достоин крупного контракта.

Грин отказался от опции на 27,6 млн и станет свободным агентом.

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит после новости об отказе от опции заявил, что «Грин легко достоин еще одного контракта на 100 млн».

Грин отреагировал на слова Смита в виде эмодзи.

В 2019 году 33-летний форвард уже подписывал 4-летний контракт на 100 млн долларов.

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