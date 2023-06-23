Дрэймонд Грин считает, что достоин еще одного контракта на 100 млн долларов
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин считает, что все еще достоин крупного контракта.
Грин отказался от опции на 27,6 млн и станет свободным агентом.
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит после новости об отказе от опции заявил, что «Грин легко достоин еще одного контракта на 100 млн».
Грин отреагировал на слова Смита в виде эмодзи.
В 2019 году 33-летний форвард уже подписывал 4-летний контракт на 100 млн долларов.
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Данливи: поговорим о расширении.
Грин: 3/100
Данливи: а что, если я поменяю Пула?
Грин: 3/60
Данливи: позволь мне вызвать Wizards..
Wizards здравствуйте, у нас проблема....