Дарран Хиллиард покинет тель-авивский «Маккаби»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика чемпионат Израиля Дарран Хиллиард Баскетбол

Бывший защитник ЦСКА Дарран Хиллиард (30 лет, 198 см) покинет тель-авивский «Маккаби» и станет свободным агентом, сообщает BasketNews.

В сезоне Евролиги-2022/23 Хиллиард набирал 5,6 очка (44,7% из-за дуги), 1,4 подбора и 1,1 передачи за 13 минут игрового времени в среднем за матч.

В серии плей-офф против «Монако» он набирал в среднем 9,0 очка (50% из-за дуги), 1,8 подбора и 1,6 передачи менее чем за 19 минут на паркете.

Американец выступал за московский ЦСКА с 2019 по 2021 год.

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5 комментариев

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zlyuka80
вернуть бы в цска
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Сергей Орлов
Ответ zlyuka80
вернуть бы в цска
Кстати, могут. Там конфликт с Итудисом был, но Итудиса давно нет)
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Nikola Shell
Ответ Сергей Орлов
Кстати, могут. Там конфликт с Итудисом был, но Итудиса давно нет)
Так ЦСКА без еврокубков зачем ему туда?
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Сергей Орлов
Ответ Nikola Shell
Так ЦСКА без еврокубков зачем ему туда?
А зачем Дублевичу и Куричу в Зенит? Деньги, разумеется.
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Nikola Shell
Ответ Сергей Орлов
А зачем Дублевичу и Куричу в Зенит? Деньги, разумеется.
Ну Дублевич ничем таким не отметился в Валенсии, а Курич хз
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