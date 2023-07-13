Дарран Хиллиард покинет тель-авивский «Маккаби»

Бывший защитник ЦСКА Дарран Хиллиард (30 лет, 198 см) покинет тель-авивский « » и станет свободным агентом, сообщает BasketNews.

В сезоне Евролиги-2022/23 Хиллиард набирал 5,6 очка (44,7% из-за дуги), 1,4 подбора и 1,1 передачи за 13 минут игрового времени в среднем за матч.

В серии плей-офф против «Монако» он набирал в среднем 9,0 очка (50% из-за дуги), 1,8 подбора и 1,6 передачи менее чем за 19 минут на паркете.

Американец выступал за московский ЦСКА с 2019 по 2021 год.

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