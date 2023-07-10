Тель-авивский «Маккаби» расстался с Остином Холлинзом

Тель-авивский « » официально расстался с атакующим защитником (31 год, 193 см).

Холлинз имел контракт до 2024 года, но он был расторгнут досрочно.

В январе американец выбыл до конца сезона из-за травмы колена. В 19 матчах баскетболист набирал 1,8 очка и 1,3 подбора в среднем за игру.

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