Тель-авивский «Маккаби» объявил о продаже всех 10 000 абонементов на следующий сезон

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика чемпионат Израиля Баскетбол

«Маккаби» продал все 10 000 абонементов на сезон-2023/24, сообщает пресс-служба клуба.

Организация добавляет, что «тысячи болельщиков», которые остались в очереди на приобретение абонемента, будут иметь приоритет при продаже билетов на предстоящие матчи команды.

«Маккаби» выходил в плей-офф Евролиги в двух последних сезонах кряду. В этом году тель-авивская команда уступила в серии «Монако» – 2-3.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать

Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий