Тель-авивский «Маккаби» объявил о продаже всех 10 000 абонементов на следующий сезон

« » продал все 10 000 абонементов на сезон-2023/24, сообщает пресс-служба клуба.

Организация добавляет, что «тысячи болельщиков», которые остались в очереди на приобретение абонемента, будут иметь приоритет при продаже билетов на предстоящие матчи команды.

«Маккаби» выходил в плей-офф в двух последних сезонах кряду. В этом году тель-авивская команда уступила в серии «Монако» – 2-3.

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