«Црвена Звезда» хочет вернуть Остина Холлинза

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«Црвена Звезда» рассматривает возможность возвращения американского защитника Остина Холлинза (31 год, 193 см) в состав белградской команды. На данный момент стороны не могут согласовать условия контракта.

Холлинз провел прошлый сезон за «Маккаби Тель-Авив». На этой неделе израильский клуб официально заявил, что защитник стал свободным агентом.

Холлинз выступал за «Црвену Звезду» в сезоне-2021/22. До этого он отыграл два сезона за «Зенит».

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