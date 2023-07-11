«Црвена Звезда» хочет вернуть Остина Холлинза

« » рассматривает возможность возвращения американского защитника (31 год, 193 см) в состав белградской команды. На данный момент стороны не могут согласовать условия контракта.

Холлинз провел прошлый сезон за « ». На этой неделе израильский клуб официально заявил, что защитник стал свободным агентом.

Холлинз выступал за «Црвену Звезду» в сезоне-2021/22. До этого он отыграл два сезона за «Зенит».

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