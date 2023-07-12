Матеуш Понитка близок к переходу в «Партизан»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика Партизан Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Матеуш Понитка Баскетбол

Форвард Матеуш Понитка (29 лет, 198 см) ведет активные переговоры с «Партизаном». Стороны очень близки к подписанию контракта, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

У польского форварда также есть предложения от «Црвены Звезды» и «Маккаби Тель-Авив». Сообщалось, что «Црвена Звезда» предложила Понитке двухлетний контракт с зарплатой 600 000 евро за сезон.

 Понитка покинул «Панатинаикос», проведя за команду один сезон. Форвард набирал в Евролиге 8,4 очка, 5,2 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.

Дождались: Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол в форме «Сан-Антонио». Получилось… как-то вяло

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сибирский литовец
Партизанен теперь на место ЦСКА метит и думаю небезосновательно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий