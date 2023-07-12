Матеуш Понитка близок к переходу в «Партизан»

Форвард Матеуш Понитка (29 лет, 198 см) ведет активные переговоры с « ». Стороны очень близки к подписанию контракта, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

У польского форварда также есть предложения от « » и « ». Сообщалось, что «Црвена Звезда» предложила Понитке двухлетний контракт с зарплатой 600 000 евро за сезон.

Понитка покинул «Панатинаикос», проведя за команду один сезон. Форвард набирал в 8,4 очка, 5,2 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.

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