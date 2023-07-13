Бритни Спирс об инциденте с Виктором Вембаньямой: «Я еще не получила публичные извинения»

Теги происшествия Сан-Антонио НБА видео Виктор Вембаньяма Бритни Спирс Баскетбол

Знаменитая американская поп-певица Бритни Спирс высказалась об инциденте с охраной новичка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы, потребовав публичные извинения.

«Хочу рассказать об инциденте, который случился в Лас-Вегасе и о котором сейчас многие говорят. Я слышала, как в новостях и на радио поливают меня грязью и говорят, что я заслуживала пощечины, охранники делали свою работу и защищали клиента.

Я входила в число самых известных людей в мире, поклонники буквально бросались на меня. Однажды трое 12-летних подростков сбили меня с ног, пытаясь сфотографироваться со мной. Моя охрана ни разу не дотронулась до них и даже не приблизилась к ним.

Дело в том, что мне не нравится, когда говорят, что я заслуживаю того, чтобы меня били, потому что ни одна женщина не заслуживает этого. Я просто похлопала его по спине и получила удар, после которого упала на пол.

Я действительно получила извинения, когда сидела за столом 30 минут спустя, но я еще не получила публичные извинения. Вот и все», — сказала Спирс.

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8 комментариев

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Tim Timson
лишь бы она снова налысо не подстриглась?)
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boller_73
Эх, а ведь были времена, когда за ней такие как Вембаньяма бегали ради фотки
+5
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Forza
днажды трое 12-летних подростков сбили меня с ног, пытаясь сфотографироваться со мной. Моя охрана ни разу не дотронулась до них и даже не приблизилась к ним.(c)

А она уверена, что у неё вообще БЫЛА охрана? Какая то жижная история. Звезду сбивают с ног трое подростков,
охрана даже не приближается, а она этим ещё и гордится. Идеальный клиент.
+2
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Алексей Целищев
Ответ boller_73
Эх, а ведь были времена, когда за ней такие как Вембаньяма бегали ради фотки
Так это было когда она без трусов ходила
+5
-3
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Марсель Объелся
Какая то глупая история, высосанная из пальца. У Бритни людей в окружении что ли нет, которые могли им фотку организовать?
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betwriver
"Я просто похлопала его по спине и получила удар, после которого упала на пол." Нууу, как бы на опубликованном видео нет подтверждения ее слов про "падение на пол". Она ведь должна знать, что есть видео. Выглядит так, что она либо не очень умная - либо надеется, что большинство не будет искать видео инцидента и поверит ей на слово?
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Alexandr Volkov
Реально с пальца высосанная проблема
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