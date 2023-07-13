Бритни Спирс об инциденте с Виктором Вембаньямой: «Я еще не получила публичные извинения»

Знаменитая американская поп-певица Бритни Спирс высказалась об инциденте с охраной новичка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы, потребовав публичные извинения.

«Хочу рассказать об инциденте, который случился в Лас-Вегасе и о котором сейчас многие говорят. Я слышала, как в новостях и на радио поливают меня грязью и говорят, что я заслуживала пощечины, охранники делали свою работу и защищали клиента.

Я входила в число самых известных людей в мире, поклонники буквально бросались на меня. Однажды трое 12-летних подростков сбили меня с ног, пытаясь сфотографироваться со мной. Моя охрана ни разу не дотронулась до них и даже не приблизилась к ним.

Дело в том, что мне не нравится, когда говорят, что я заслуживаю того, чтобы меня били, потому что ни одна женщина не заслуживает этого. Я просто похлопала его по спине и получила удар, после которого упала на пол.

Я действительно получила извинения, когда сидела за столом 30 минут спустя, но я еще не получила публичные извинения. Вот и все», — сказала Спирс.

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