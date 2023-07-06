Бритни Спирс заявила в полицию на службу безопасности «Сперс». Певица получила по лицу, пытаясь сфотографироваться с Виктором Вембаньямой

Знаменитая американская поп-певица Бритни Спирс подала заявление в полицию на начальника службы безопасности « » после того, как получила удар по лицу, пытаясь сфотографироваться с новичком команды , сообщает TMZ Sports.

Инцидент произошел в ресторане Catch в отеле ARIA в Лас-Вегасе около 20.30 по местному времени. Когда Спирс входила в ресторан, она заметила внутри Вембаньяму и подошла к нему, чтобы сделать совместную фотографию.

Когда певица похлопала французского форварда по плечу, начальник службы безопасности «Сперс» Дэмиан Смит ударил ее тыльной стороной руки и сбил с ног. Позже Смит извинился перед Спирс и ее командой, объяснив, что не узнал ее и просто выполнял свою работу.

Спирс решила подать заявление в полицию на Смита за нанесение побоев. По информации TMZ Sports, дело не рассматривается как уголовное, поскольку было установлено, что Смит не пытался целенаправленно нанести травму Спирс, а защищал Вембаньяму.

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