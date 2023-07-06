Бритни Спирс заявила в полицию на службу безопасности «Сперс». Певица получила по лицу, пытаясь сфотографироваться с Виктором Вембаньямой
Знаменитая американская поп-певица Бритни Спирс подала заявление в полицию на начальника службы безопасности «Сан-Антонио» после того, как получила удар по лицу, пытаясь сфотографироваться с новичком команды Виктором Вембаньямой, сообщает TMZ Sports.
Инцидент произошел в ресторане Catch в отеле ARIA в Лас-Вегасе около 20.30 по местному времени. Когда Спирс входила в ресторан, она заметила внутри Вембаньяму и подошла к нему, чтобы сделать совместную фотографию.
Когда певица похлопала французского форварда по плечу, начальник службы безопасности «Сперс» Дэмиан Смит ударил ее тыльной стороной руки и сбил с ног. Позже Смит извинился перед Спирс и ее командой, объяснив, что не узнал ее и просто выполнял свою работу.
Спирс решила подать заявление в полицию на Смита за нанесение побоев. По информации TMZ Sports, дело не рассматривается как уголовное, поскольку было установлено, что Смит не пытался целенаправленно нанести травму Спирс, а защищал Вембаньяму.
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Не в оправдание охранника, но хотел бы я узнать реакцию артистки, если бы её кто-то в ресторане по плечу похлопал. Особенно ноунейм работяга, который зашел посцать в рестик, а потом решил сфоткаться с Бритни в обнимку)
Рост Бритни Спирс 163 см, рост Вембаньяма 222 см. Такое возможно, только если Вембаньяма сидел на столом, а не входил/выходил из ресторана. А я сильно сомневаюсь, что в ресторане за Витей реально стоит охранник, который лещует всех, кто к нему сзади подходит.
Скорее всего нам не всю историю рассказывают
" Врезал по е..... у Б. П."
Но лапать мужика ж можно ) Это же другое..
Бритни не говорили, что трогать незнакомых людей неприлично? Ну там зона комфорта вот это все. Странно, что сам Вемба не втащил за панибратство.