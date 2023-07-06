Бритни Спирс заявила в полицию на службу безопасности «Сперс». Певица получила по лицу, пытаясь сфотографироваться с Виктором Вембаньямой

Теги происшествия Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Бритни Спирс Баскетбол

Знаменитая американская поп-певица Бритни Спирс подала заявление в полицию на начальника службы безопасности «Сан-Антонио» после того, как получила удар по лицу, пытаясь сфотографироваться с новичком команды Виктором Вембаньямой, сообщает TMZ Sports.

Инцидент произошел в ресторане Catch в отеле ARIA в Лас-Вегасе около 20.30 по местному времени. Когда Спирс входила в ресторан, она заметила внутри Вембаньяму и подошла к нему, чтобы сделать совместную фотографию.

Когда певица похлопала французского форварда по плечу, начальник службы безопасности «Сперс» Дэмиан Смит ударил ее тыльной стороной руки и сбил с ног. Позже Смит извинился перед Спирс и ее командой, объяснив, что не узнал ее и просто выполнял свою работу.

Спирс решила подать заявление в полицию на Смита за нанесение побоев. По информации TMZ Sports, дело не рассматривается как уголовное,  поскольку было установлено, что Смит не пытался целенаправленно нанести травму Спирс, а защищал Вембаньяму.

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31 комментарий

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Nick_olaef
Спирс подала в суд на Сперс :)
+23
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болельщег
Все, кто смотрел Саус Парк, знают, что это фейк. У Бритни Спирс нет лица
+24
-4
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Трент Резнор
Hit me baby one more time…
+10
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Костя Кот
неплохое начало, Витюх))
+6
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Alexandr Tarakanoff
Я чет понять не могу - охранник извинился и сказал, что не узнал её. А типа если бы это была не она(селебрити), то можно что ли?
Не в оправдание охранника, но хотел бы я узнать реакцию артистки, если бы её кто-то в ресторане по плечу похлопал. Особенно ноунейм работяга, который зашел посцать в рестик, а потом решил сфоткаться с Бритни в обнимку)
+5
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R Air
Ответ Go-go-love
Охранительная страна. Вперёд в Америку, в свободную и безопасную.
Как дела в чечне, субъекте РФ?
+6
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syxys
Ну в принципе неудивительно. Когда Бритни зажигала, до рождения Вити еще 5 лет оставалось. Кто щас узнает эту тётку?
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Иван Алейников
Этот тот знаменитый Виктор?
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papadok
Ответ болельщег
Все, кто смотрел Саус Парк, знают, что это фейк. У Бритни Спирс нет лица
Южный Парк навсегда. Тоже почему-то вспомнил эту серию. :)
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Рискну предположить
Ответ Go-go-love
Охранительная страна. Вперёд в Америку, в свободную и безопасную.
Умозаключение на уровне: увидел русского бомжа, значит все русские бомжи🙈😀
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Forza
Когда певица хлопнула французского форварда по плечу(с)
Рост Бритни Спирс 163 см, рост Вембаньяма 222 см. Такое возможно, только если Вембаньяма сидел на столом, а не входил/выходил из ресторана. А я сильно сомневаюсь, что в ресторане за Витей реально стоит охранник, который лещует всех, кто к нему сзади подходит.

Скорее всего нам не всю историю рассказывают
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Samkotofei
Норм парень! Теперь без работы не останется, в резюме будет стоять:
" Врезал по е..... у Б. П."
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Фан Рубина
За дело получила.
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Lacrosse-style goal
Вспомнилась картинка демотиватор "так проходит слава..."
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Dmitry Koway
Ответ Go-go-love
Охранительная страна. Вперёд в Америку, в свободную и безопасную.
ну чё там как в чечне чё молчишь?
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Ann Tretiakova
а если ее кто то так тронул ..То сразу бы попал в полицию за домогательство ,да?
Но лапать мужика ж можно ) Это же другое..
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Kuryanin
Ничего себе, сам Сюткин у Витька в бодигардах.
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Azamat Jumanazarov
смахивает на фейк
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sssxxx
Есть теория заговора, что настоящая Бритни давно мертва, а это двойник.
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Непристойное предложение
извините что ударил вас, я думал вы не знаменитость а обычная бабища
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Адам Нинуху
у основной массы русских восхищаться западом и ненавидеть и хаять все российское и все что связано с Россией
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Лиллард унижатель!
> хлопнула французского форварда по плечу
Бритни не говорили, что трогать незнакомых людей неприлично? Ну там зона комфорта вот это все. Странно, что сам Вемба не втащил за панибратство.
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Maxximus
Просто не узнали 😂
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