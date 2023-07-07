«Пошли вы все к черту!» В сети появилось видео инцидента с Бритни Спирс и Виктором Вембаньямой

Теги происшествия Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Бритни Спирс Баскетбол

В сети появилось видео инцидента с Бритни Спирс и первым номером драфта НБА Виктором Вембаньямой.

Знаменитая американская поп-певица подала заявление в полицию на начальника службы безопасности «Сперс» после того, как получила удар по лицу, пытаясь сфотографироваться с новичком НБА.

Сообщалось, что начальник службы безопасности «Сперс» Дэмиан Смит ударил Спирс тыльной стороной руки и сбил с ног, когда певица похлопала француза по плечу.

Вембаньяма заявил, что получил инструкцию от охранников клуба не реагировать на других людей, пока идет в ресторан.

На видео видно, как певица пытается догнать баскетболиста. Спирс хотела позвать Вембаньяму, когда охранник отмахнулся рукой, попав по лицу поп-исполнительницы. «Вот тебе и Америка! Пошли вы все к черту!» – прокричала певица, покинув здание.

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10 комментариев

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Krabelot
Инцидент и выеденного яйца не стоит.
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U
У нее все настолько плохо, что она даже на таком пиарится?
+4
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artem-lstik@mail.ru
как и ожидалось - "стукнула по плечу" - это Бритни себя очень приукрасила)
а по факту - высосали новость из ничего
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Olajuvon
Точно сбил с ног?
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Марсель Объелся
Всё правильно сделали. А Бритни Спирс же не рядовая поклонница чтобы так унижаться и бегать за кем то, думаю её менеджер мог им фотографию организовать
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sfilatov13
а сколько раз её охранники так отмахивались от обычных поклонников
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Bezrukov Andrey
Hit me baby one more time!
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Santa-Barbara
Что за времена наступили... Бритни Спирс выступала с Майклом Джексоном и была звездой, когда Вембаньяма еще не родился, а теперь бегает за ним...
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a-fon
Ответ Olajuvon
Точно сбил с ног?
100% - есть же видео
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