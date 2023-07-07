«Пошли вы все к черту!» В сети появилось видео инцидента с Бритни Спирс и Виктором Вембаньямой

В сети появилось видео инцидента с Бритни Спирс и первым номером драфта НБА Виктором Вембаньямой.

Знаменитая американская поп-певица подала заявление в полицию на начальника службы безопасности «Сперс» после того, как получила удар по лицу, пытаясь сфотографироваться с новичком НБА.

Сообщалось, что начальник службы безопасности «Сперс» Дэмиан Смит ударил Спирс тыльной стороной руки и сбил с ног, когда певица похлопала француза по плечу.

Вембаньяма заявил, что получил инструкцию от охранников клуба не реагировать на других людей, пока идет в ресторан.

На видео видно, как певица пытается догнать баскетболиста. Спирс хотела позвать Вембаньяму, когда охранник отмахнулся рукой, попав по лицу поп-исполнительницы. «Вот тебе и Америка! Пошли вы все к черту!» – прокричала певица, покинув здание.

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