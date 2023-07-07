Центровой « » представил свою версию инцидента с Бритни Спирс в Лас-Вегасе.

Знаменитая американская поп-певица подала заявление в полицию на начальника службы безопасности «Сперс» после того, как получила удар по лицу, пытаясь сфотографироваться с новичком НБА.

Вембаньяма заявил, что получил инструкцию от охранников клуба не реагировать на других людей, пока идет в ресторан.

Спирс утверждает, что всего лишь похлопала Вембаньяму по плечу, желая сделать совместный снимок.

«Что-то случилось, когда я шел с несколькими людьми из службы безопасности в ресторан. Мы были в холле. Там было много людей, они звали меня. Был еще какой-то человек, который все звал меня, но мы обсудили мою реакцию с охраной.

Я не должен был останавливаться. А этот человек все звал меня: «Сэр, сэр». Потом этот человек схватил меня сзади. Я не видел, что произошло, потому что шел вперед и не останавливался. Этот человек схватил меня сзади – не за плечо, она схватила меня сзади. Знаю, что охрана оттолкнула ее. Не знаю, с какой силой, но охрана оттолкнула ее. Я не стал останавливаться и смотреть, просто зашел внутрь и насладился отличным ужином.

В течение нескольких часов я не знал подробностей, не знал, кто это был. Мне казалось, что не случилось ничего особенного, но затем охрана «Сперс» сказала мне, что это была Бритни Спирс. Сначала я подумал: «Да вы шутите». Но да, это действительно была Бритни Спирс. Я не видел ее лица, не смотрел на нее. В тот момент я просто продолжал идти вперед», – заявил француз.

«Друзья приходят и уходят, но чемпионские баннеры – это навсегда». Правила жизни Кобе Брайанта

40 вещей, благодаря которым я запомню сезон НБА-2022/23