«Она схватила меня сзади». Виктор Вембаньяма об инциденте с Бритни Спирс в Лас-Вегасе

Теги происшествия Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Бритни Спирс Баскетбол

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма представил свою версию инцидента с Бритни Спирс в Лас-Вегасе.

Знаменитая американская поп-певица подала заявление в полицию на начальника службы безопасности «Сперс» после того, как получила удар по лицу, пытаясь сфотографироваться с новичком НБА.

Вембаньяма заявил, что получил инструкцию от охранников клуба не реагировать на других людей, пока идет в ресторан.

Спирс утверждает, что всего лишь похлопала Вембаньяму по плечу, желая сделать совместный снимок.

«Что-то случилось, когда я шел с несколькими людьми из службы безопасности в ресторан. Мы были в холле. Там было много людей, они звали меня. Был еще какой-то человек, который все звал меня, но мы обсудили мою реакцию с охраной.

Я не должен был останавливаться. А этот человек все звал меня: «Сэр, сэр». Потом этот человек схватил меня сзади. Я не видел, что произошло, потому что шел вперед и не останавливался. Этот человек схватил меня сзади – не за плечо, она схватила меня сзади. Знаю, что охрана оттолкнула ее. Не знаю, с какой силой, но охрана оттолкнула ее. Я не стал останавливаться и смотреть, просто зашел внутрь и насладился отличным ужином.

В течение нескольких часов я не знал подробностей, не знал, кто это был. Мне казалось, что не случилось ничего особенного, но затем охрана «Сперс» сказала мне, что это была Бритни Спирс. Сначала я подумал: «Да вы шутите». Но да, это действительно была Бритни Спирс. Я не видел ее лица, не смотрел на нее. В тот момент я просто продолжал идти вперед», – заявил француз.

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13 комментариев

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37old
До его плеча Спирс точно не допрыгнет.
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свободу попугаю
Охрана Сперс сказала что это была Спирс...))
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Renki
Чтобы хлопнуть Вембаньяму по плечу, Бритни Спирс пришлось бы прыгнуть на батуте...
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Ювенский Туринтус
> Я не стал останавливаться и смотреть, просто зашел внутрь и насладился отличным ужином

Картинка с гигачадом
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Грэг Форстер
как там в иронии судьбы - у меня вот тут плечо болит или как то так
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Владислав Романов
лет 20 назад люди отдали бы любые деньги, лишь бы Бритни обняла их😏
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Agent Smith
А если бы какой - нибудь мужик ее похлопал?🤔🏀
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Xell
Видимо Спирс надела каблуки 80см)
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Трент Резнор
Схватила и пропела, - «I’m not a girl not yet woman”
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Bob Ganiev
Ответ 37old
До его плеча Спирс точно не допрыгнет.
да, ведь рост Вембы 3.20см, а плечо на высоте 2.70см.
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Kuryanin
Я подойду к тебе незаметно, ты не увидишь моего лица.
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кандид
"Она схватила ему за руку и вскричала: Где ты девал деньги?!"
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HCSibir1989
Ответ Трент Резнор
Схватила и пропела, - «I’m not a girl not yet woman”
Скорее, Hit me, baby, one more time!)
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