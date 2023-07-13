Агент: «Хуан Эрнангомес не получал предложения от «Барселоны»
По словам агента Хуана Эрнангомеса Игора Креспо, испанский форвард не получал официального предложения от «Барселоны».
«Что касается Хуана, пока есть только интерес, предложений нет. Когда разрешится ситуация с Николой Миротичем, мы сможем говорить о чем угодно», — заявил агент.
Старший брат Хуана Уилли Эрнангомес заключил с «Барселоной» контракт на три года.
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