Агент: «Хуан Эрнангомес не получал предложения от «Барселоны»

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По словам агента Хуана Эрнангомеса Игора Креспо, испанский форвард не получал официального предложения от «Барселоны».

«Что касается Хуана, пока есть только интерес, предложений нет. Когда разрешится ситуация с Николой Миротичем, мы сможем говорить о чем угодно», — заявил агент.

Старший брат Хуана Уилли Эрнангомес заключил с «Барселоной» контракт на три года.

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