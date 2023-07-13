«Фенербахче» объявил о переходе Сертача Шанлы

Центровой Сертач Шанлы (31 год, 212 см) заключил соглашение с « », информирует пресс-служба клуба.

У Шанлы было предложение от «Барселоны» на пониженных контрактных условиях, но бигмэн выбрал турецкий клуб.

31-летний Шанлы возвращается в Турцию, проведя последние два сезона за испанскую «Барселону». В сезоне Евролиги-2022/23 он набирал 6,2 очка и 3,1 подбора в среднем за матч.

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