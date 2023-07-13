Дарио Брисуэла покинул «Уникаху» и планирует подписать контракт с «Барселоной»

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«Уникаха» официально объявила об уходе из команды Дарио Брисуэлы (28 лет, 188 см). Атакующий защитник воспользовался односторонним правом на досрочное расторжение контракта с клубом.

Испанец ведет активные переговоры с «Барселоной».

Брисуэла провел за «Уникаху» четыре сезона. В минувшем сезоне ACB защитник набирал 9,2 очка, 1,4 подбора и 2,2 передачи в среднем за матч.

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