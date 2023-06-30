«Филадельфия» не станет продлевать Тайриза Макси этим летом

Теги Филадельфия НБА Тайриз Макси Баскетбол

«Филадельфия» не станет заключать новое соглашение с разыгрывающим Тайризом Макси, сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

«Он по-прежнему является важной частью их будущего, но команда хочет отложить продление контракта, чтобы сохранить гибкость», – отмечает инсайдер.

У защитника остался 1 год по контракту, за который он заработает 4,3 млн долларов.

В прошедшем регулярном чемпионате Макси набирал в среднем 20,3 очка за игру, реализуя более 43% бросков из-за дуги.

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5 комментариев

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C4clutch
Умно)
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Андрей Петров
ценный актив для получения лилларда и фила для него подходящий вариант для борьбы за перстень
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mqh9pzrxgf
Ответ C4clutch
Умно)
Обычная практика)
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dato akhaladze
Ответ Андрей Петров
ценный актив для получения лилларда и фила для него подходящий вариант для борьбы за перстень
Да четвёрка Саймонс, Шарп, Скут и Макси выглядит очень многообещающе(нет).
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