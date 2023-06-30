«Филадельфия» не станет продлевать Тайриза Макси этим летом
«Филадельфия» не станет заключать новое соглашение с разыгрывающим Тайризом Макси, сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн.
«Он по-прежнему является важной частью их будущего, но команда хочет отложить продление контракта, чтобы сохранить гибкость», – отмечает инсайдер.
У защитника остался 1 год по контракту, за который он заработает 4,3 млн долларов.
В прошедшем регулярном чемпионате Макси набирал в среднем 20,3 очка за игру, реализуя более 43% бросков из-за дуги.
50 главных свободных агентов НБА-2023
Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия
5 комментариев