«Филадельфия» не станет продлевать Тайриза Макси этим летом

« » не станет заключать новое соглашение с разыгрывающим , сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

«Он по-прежнему является важной частью их будущего, но команда хочет отложить продление контракта, чтобы сохранить гибкость», – отмечает инсайдер.

У защитника остался 1 год по контракту, за который он заработает 4,3 млн долларов.

В прошедшем регулярном чемпионате Макси набирал в среднем 20,3 очка за игру, реализуя более 43% бросков из-за дуги.

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