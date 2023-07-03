«Сиксерс» отвечают отказом на любые предложения по Тайризу Макси

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился информацией, что разыгрывающий «Филадельфии» является «неприкасаемым».

« на пике? Не звоните. 25-летний ? Забудьте наш номер. сказал: «Я хочу быть игроком «Сиксерс»? Если вы просите Тайриза Макси, можете идти дальше», – поделился Уиндхорст в эфире своего подкаста.

На прошлой неделе инсайдер заявлял, что «Сиксерс» могут включить Макси в предложение по Дэмиану Лилларду.

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