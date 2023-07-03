«Сиксерс» отвечают отказом на любые предложения по Тайризу Макси

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Филадельфия НБА Яннис Адетокумбо Брайан Уиндхорст Тайриз Макси Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился информацией, что разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси является «неприкасаемым».

«Майкл Джордан на пике? Не звоните. 25-летний Леброн Джеймс? Забудьте наш номер. Яннис Адетокумбо сказал: «Я хочу быть игроком «Сиксерс»? Если вы просите Тайриза Макси, можете идти дальше», – поделился Уиндхорст в эфире своего подкаста.

На прошлой неделе инсайдер заявлял, что «Сиксерс» могут включить Макси в предложение по Дэмиану Лилларду.

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4 комментария

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Stranfio
Ну Макси объективно очень шикарный потенциал, игрок должен развиваться.
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Stingray_
Смешные. Если бы 25 летний Леброн сказал что хочет к ним они бы всю команду отдали включая ГМа
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pulyalke
ну у фильки сейчас есть место и время для маневров, осталось в этом убедить черного мвп
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Лучолвоео Оеоваллуду
Ответ Stingray_
Смешные. Если бы 25 летний Леброн сказал что хочет к ним они бы всю команду отдали включая ГМа
Это гипербола, как раз для того, чтобы все посмеялись.
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