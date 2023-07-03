«Сиксерс» отвечают отказом на любые предложения по Тайризу Макси
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился информацией, что разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси является «неприкасаемым».
«Майкл Джордан на пике? Не звоните. 25-летний Леброн Джеймс? Забудьте наш номер. Яннис Адетокумбо сказал: «Я хочу быть игроком «Сиксерс»? Если вы просите Тайриза Макси, можете идти дальше», – поделился Уиндхорст в эфире своего подкаста.
На прошлой неделе инсайдер заявлял, что «Сиксерс» могут включить Макси в предложение по Дэмиану Лилларду.
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