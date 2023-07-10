Защитник «Миннесоты» считает, что игрокам с драфта-2020 удалось опровергнуть мнение скептиков.

«Они говорили, что у нас провальный драфт-класс, но если посмотреть, как все складывается, то мы очень хороши.

Считаю, что драфт 2020 года – один из лучших за долгое время», – заявил Эдвардс.

В 2020 году помимо Эдвардса были выбраны , , и .



Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов

Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)