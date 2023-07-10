Энтони Эдвардс: «Драфт 2020 года – один из лучших за долгое время»
Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс считает, что игрокам с драфта-2020 удалось опровергнуть мнение скептиков.
«Они говорили, что у нас провальный драфт-класс, но если посмотреть, как все складывается, то мы очень хороши.
Считаю, что драфт 2020 года – один из лучших за долгое время», – заявил Эдвардс.
В 2020 году помимо Эдвардса были выбраны Ламело Болл, Тайриз Халибертон, Тайриз Макси и Десмонд Бэйн.
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1.4 олл-стара в лице Дончича, Янга(которые еще и были выбраны несколько раз в сборные сезона), ШГА и Джарен Джексона.
2. Джейлен Брансон, Микал Бриджес и Майкл Портер Младший(потенциальные олл стары) и с натяжкой Деандре Эйтон(единственная его вина состоит в том что был выбран 1ым, но на него действует поправка Маркуск Кэмби в текущий момент)
3. Колин Секстон, Брюс Браун,, Мо Вагнер, Анферни Саймонс.
4. Роберт Уильямс, Джош Окоги, Дивинченцо.
По мне достаточно сильный драфт. И посильнее драфта 2020 как по мне. Жду статью Рахона Р. по драфту 2018 в 2030 году с нетерпением.
П.С. возможно еще несколько имен достойны упоминания, но список и так достаточно внушительный как по мне
Надо всё таки позже оценивать глубины драфта, и ее успешность. Ламело вот здоровьем в брата видимо пошел, и больше лечится, чем играет. Уайзмен, Окоро, Патрик Уильямс, Топпин, Киллин Хейс, Джайлен Смит - эти люди выборы свои в первой десятке вообще не оправдывают, в лучше случае полезные ролевики с лавки
Может потом Рахон напишет статью , как драфт породил кучу чемпионов и игроков славы,а может напишет что самое интересное на драфте , что выбрали двух подряд игроков с именем Кассиус
до травмы 23,3 + 6,4 + 8,4 при 37,6% трёх - отличные показатели для 21-летнего парня