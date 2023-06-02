Ник Нерс о Тайризе Макси: «Трудяга и просто хороший человек, который действительно хочет прогрессировать»

Главный тренер «Филадельфии» высказался о разыгрывающем команды .

«Во-первых, играть против него было очень сложно. Просто благодаря его скорости. Иногда вы просто не можете придумать, как справиться с взрывной быстротой игрока.

Затем мы убедились, что дело не только в скорости – он начал очень хорошо бросать мяч, а мы пытались увести его от кольца, но он все равно делал множество лэй-апов.

У него появился огромный шанс стать лучше и сделать шаг вперед, и, судя по всему, он очень хочет это сделать. Тайриз трудяга и просто хороший человек, который действительно хочет прогрессировать», – заявил Нерс.

В прошедшем регулярном чемпионате Макси набирал в среднем 20,3 очка, реализуя более 43% бросков из-за дуги.

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