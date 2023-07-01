Брайан Уиндхорст: «Филадельфия» может обменять Тайриза Макси, поэтому не хочет его продлевать»

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Дэмиан Лиллард Брайан Уиндхорст Тайриз Макси Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Филадельфия» рассматривает возможность обмена разыгрывающего Тайриза Макси.

Ранее Рамона Шелберн поделилась информацией, что «Сиксерс» не станут продлевать Макси, чтобы сохранить «гибкость» платежной ведомости.

«Знаете, почему «Филадельфия» не станет продлевать Макси? Потому что «76-е» могут его обменять. Он может стать той недостающей частью в потенциальном обмене Дэмиана Лилларда», – сказал Уиндхорст в эфире NBA Today.

В прошедшем регулярном чемпионате Макси набирал в среднем 20,3 очка за игру, реализуя более 43% бросков из-за дуги.

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2 комментария

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copti_san
Там щас ещё и Эмбиид такими темпами на выход попросится тогда, лол. Ждём процесс 2.0?
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lukaseee
Ответ copti_san
Там щас ещё и Эмбиид такими темпами на выход попросится тогда, лол. Ждём процесс 2.0?
если эмбид уйдет - будет счастье для всех фанов филы
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