Брайан Уиндхорст: «Филадельфия» может обменять Тайриза Макси, поэтому не хочет его продлевать»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Филадельфия» рассматривает возможность обмена разыгрывающего .

Ранее Рамона Шелберн поделилась информацией, что «Сиксерс» не станут продлевать Макси, чтобы сохранить «гибкость» платежной ведомости.

«Знаете, почему « » не станет продлевать Макси? Потому что «76-е» могут его обменять. Он может стать той недостающей частью в потенциальном обмене », – сказал Уиндхорст в эфире NBA Today.

В прошедшем регулярном чемпионате Макси набирал в среднем 20,3 очка за игру, реализуя более 43% бросков из-за дуги.

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