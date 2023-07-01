Брайан Уиндхорст: «Филадельфия» может обменять Тайриза Макси, поэтому не хочет его продлевать»
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Филадельфия» рассматривает возможность обмена разыгрывающего Тайриза Макси.
Ранее Рамона Шелберн поделилась информацией, что «Сиксерс» не станут продлевать Макси, чтобы сохранить «гибкость» платежной ведомости.
«Знаете, почему «Филадельфия» не станет продлевать Макси? Потому что «76-е» могут его обменять. Он может стать той недостающей частью в потенциальном обмене Дэмиана Лилларда», – сказал Уиндхорст в эфире NBA Today.
В прошедшем регулярном чемпионате Макси набирал в среднем 20,3 очка за игру, реализуя более 43% бросков из-за дуги.
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