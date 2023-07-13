Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Пол выступили с речью в честь Кармело Энтони во время церемонии ESPY

, Дуэйн Уэйд и Крис Пол воздали должное своему близкому другу, , во время церемонии вручения наград ESPY.

39-летний Энтони в этом сезоне завершил карьеру. Третий номер драфта-2003 десять раз стал участником Матча всех звезд, шесть раз попадал в символическую пятерку сезона, вошел в список 75 лучших игроков в истории .

Джеймс начал речь про баскетбольные навыки Энтони: «неудержимый» – слово, которое приходит на ум». подхватил о влиянии Энтони за пределами площадки.

сделал акцент на личности Кармело: «...мы стоим на этой сцене как братья. Благодарные за эту возможность, мы не воспринимаем такие моменты как должное. Знаем, какое значение имеешь для нас, для своих детей и семьи. Но мы также знаем, что Мело значит для нашей культуры и всего мира. Будьте едины, сохраняйте бдительность, а главное – оставайтесь Мело!»

Энтони поднялся на сцену и признался, что не ожидал такого приема. Форвард поблагодарил всех и отметил, что «это приключение было бы невозможно без вас: cемьи, друзей, болельщиков». Он вступает в новую главу своей жизни, и призывает остальных тоже следовать за своими мечтами. «Если сомневаетесь, оставайтесь Мело», – закончил речь 10-кратный участник Матча всех звезд.

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