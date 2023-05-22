Крис Пол – Кармело Энтони: «Будущий член Зала славы»

Теги Кармело Энтони Крис Пол Финикс сборная США НБА фото Баскетбол

10-кратный участник Матча всех звезд Кармело Энтони завершил профессиональную карьеру игрока.

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол отреагировал. «Будущий член Зала славы!!!» – написал Пол, приложив совместные фотографии.

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4 комментария

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BenchWarmer
Эх, еще одного капитана снесло волной с банановой шхуны..
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Ренат Губайдуллин
Ответ artcity
За какие заслуги его в зал славы? Как друга Леброна и Криса? Всю карьеру на пиаре и "звезда" регулярки. ну пару раз достойно сыграл в плей-офф. И что? Это тогда уже не Зал славы а Ангар должен быть.
Ничего ты не понимаешь. Думаешь, звание Карамельный, дают кому попало?)
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Vanillaproject
Ответ artcity
За какие заслуги его в зал славы? Как друга Леброна и Криса? Всю карьеру на пиаре и "звезда" регулярки. ну пару раз достойно сыграл в плей-офф. И что? Это тогда уже не Зал славы а Ангар должен быть.
Ти-Мак же в зале славы, поэтому и Кармело там будет без вариантов
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