Крис Пол – Кармело Энтони: «Будущий член Зала славы»
10-кратный участник Матча всех звезд Кармело Энтони завершил профессиональную карьеру игрока.
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол отреагировал. «Будущий член Зала славы!!!» – написал Пол, приложив совместные фотографии.
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