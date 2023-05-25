«Нью-Йорк» может вывести номер Кармело Энтони

10-кратный участник Матча всех звезд на этой неделе завершил профессиональную карьеру игрока.

Как пишет SNY, до официального объявления от баскетболиста «представители организации твердо поддерживали» идею вывода седьмого номера Энтони. Однако решение еще не принято.

Сообщается, что последнее слово будет за владельцем Джеймсом Доланом.

Энтони провел 7 cезонов в майке «Никс». За этот период « » выиграл лишь одну серию плей-офф (2012/13). В том же сезоне Энтони стал самым результативным игроком НБА с показателем в 28,7 очка.

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