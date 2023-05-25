«Нью-Йорк» может вывести номер Кармело Энтони

Теги Кармело Энтони Нью-Йорк НБА Джеймс Долан Баскетбол

10-кратный участник Матча всех звезд Кармело Энтони на этой неделе завершил профессиональную карьеру игрока.

Как пишет SNY, до официального объявления от баскетболиста «представители организации твердо поддерживали» идею вывода седьмого номера Энтони. Однако решение еще не принято.

Сообщается, что последнее слово будет за владельцем Джеймсом Доланом.

Энтони провел 7 cезонов в майке «Никс». За этот период «Нью-Йорк» выиграл лишь одну серию плей-офф (2012/13). В том же сезоне Энтони стал самым результативным игроком НБА с показателем в 28,7 очка.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Лучшие иллюстрации к плей-офф НБА – от художника, работавшего над «Симпсонами» и «Семейкой Гриффинов»

«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Кутузов
При всем уважении к Кармело (а он реально очень крут) на вывод номера из обращения он не наиграл, к сожалению
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Ахтямов
Ответ Вадим Сидоров
Ну если там есть Мутомбо с одним сезоном, то Энтони подавно должен быть.
Да вывешивают Джерси не из-за количества сезонов, а исходя из результатов команды и отношения болельщиков. Для клуба с такой богатой историей как Нью-Йорк, Кармело слишком неоднозначный персонаж - всего одна выигранная серия плей-офф, плохие отношения с фанами, не очень красивый уход...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Сидоров
Ну если там есть Мутомбо с одним сезоном, то Энтони подавно должен быть.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Гончаров
Ответ Дмитрий Кутузов
При всем уважении к Кармело (а он реально очень крут) на вывод номера из обращения он не наиграл, к сожалению
На мой взгляд в сборной должны вывести его номер из обращения. Для сборной чел сделал очень много
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Djoyin
Справедливо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Freddy Durst
мда
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
За Валенсию с 1999
Оклахоме, Портленду и Лолке тоже надо вывести номер Мело из обращения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Analjinn
С одной стороны хоф. А с другой маловато достижений с ним. Интересно как в итоге поступят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay
Денвер-Мело, НЙ-Мело, худи-мело, олимпик-мело, потом послабее.
Свой след оставил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zippa
NYK выводить некого в ближайшем будущем, так что места под сводами арены много, почему бы не сделать приятно игроку. Может свободные агенты оценят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zippa
Ответ За Валенсию с 1999
Оклахоме, Портленду и Лолке тоже надо вывести номер Мело из обращения
и Атланте тоже конечно же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий