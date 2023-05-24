НБА выложила микстейп в честь Кармело Энтони

Теги Атланта Денвер Кармело Энтони Нью-Йорк НБА видео Баскетбол

НБА вспомнила карьерный путь Кармело Энтони, выложив микстейп в честь прославленного форварда.

Энтони на этой неделе официально объявил, что завершает карьеру.

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5 комментариев

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Райли Карри
У Мело лучший средний, который я когда-либо видел!
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За Валенсию с 1999
Ответ melliur
Твоё субъективное мнение конечно , но как по мне Дюранта лучше или у Дерозана
У Мело лучше
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Ilovethisgame77
Мело был хорош!👏👏👏
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