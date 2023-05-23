Кармело Энтони о завершении карьеры без перстня: «Я победил в 2003 году, когда пожал руку Дэвиду Стерну на сцене драфта»
10-кратный участник Матча всех звезд Кармело Энтони не жалеет, что завершил карьеру без чемпионского перстня.
«Я смирился. Эта идея о том, что ты неудачник, если не выиграл чемпионат, меня больше не беспокоит.
Я считаю себя победителем. Я победил еще в 2003 году, когда пожал руку Дэвиду Стерну на сцене драфта.
Я выбрался из Ред Хука. Я победил в жизни. Перстень – единственное, что я не получил. Это было бы большим достижением, но я не жалею, потому что сделал все, что мог», – сказал Энтони.
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