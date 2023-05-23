Кармело Энтони о завершении карьеры без перстня: «Я победил в 2003 году, когда пожал руку Дэвиду Стерну на сцене драфта»

Теги Кармело Энтони НБА Дэвид Стерн Баскетбол

10-кратный участник Матча всех звезд Кармело Энтони не жалеет, что завершил карьеру без чемпионского перстня.

«Я смирился. Эта идея о том, что ты неудачник, если не выиграл чемпионат, меня больше не беспокоит.

Я считаю себя победителем. Я победил еще в 2003 году, когда пожал руку Дэвиду Стерну на сцене драфта.

Я выбрался из Ред Хука. Я победил в жизни. Перстень – единственное, что я не получил. Это было бы большим достижением, но я не жалею, потому что сделал все, что мог», – сказал Энтони.

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9 комментариев

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szpakouski
По-человечески он прав, но по-спортивному 3 выигранные серии ПО за карьеру для игрока его таланта - это очень мало.
+61
0
+61
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Комнатный олень
Хорошие слова!👍
+43
-2
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Марсель Объелся
Он лучший игрок в истории студенческого баскетбола среди тех, кто провёл всего сезон. Набирать по 22 очка в среднем и стать чемпионом НСАА в гребаном Сиракьюзе это даже ценнее, чем стать чемпионом НБА
+28
0
+28
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Михаил Зюбин
Не повезло ему с командами в те времена...
+3
0
+3
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DeX
А ведь по началу Мело котировался даже лучше Лебы
+3
0
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NBA Finest
Если победил тогда, то можно было бы и не играть следующие 20 сезонов)
0
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carmelo hot sause
Ответ szpakouski
По-человечески он прав, но по-спортивному 3 выигранные серии ПО за карьеру для игрока его таланта - это очень мало.
Полностью согласен. Как я хотел тогда, чтобы он выбрал Чикаго, а не Нью-Йорк, если такая возможность и правда была, как говорили в прессе
0
0
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