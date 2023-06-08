Пол Джордж: «У Кармело еще есть годы в запасе, но ни одна команда не дает возможность показать себя»

Теги Кармело Энтони Клипперс НБА Оклахома-Сити Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж высказался по поводу завершения карьеры Кармело Энтони.

«Я рад, что он нашел себя, потому что последние пару лет выдались трудными. Для человека, который стремится к величию и находится на таком уровне, и не иметь возможности проявить себя. Как бы: я хочу иметь возможность закончить карьеру, когда я знаю, что достиг, чего желал.

Чувствую, что у Кармело еще есть годы в запасе, но дошло до того, что ни одна команда не дает ему возможность показать себя. Так что это действительно отстой. Будучи его товарищем по команде, это было очень весело – просто иметь возможность наблюдать за ним вплотную», – сказал Джордж в эфире своего подкаста.

Джордж и Энтони провели сезон-2017/18 вместе в «Оклахоме».

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5 комментариев

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Stephan Carrypenko
Да, Мело конечно прокатили все, кому ни лень. Но опять же - карма бетч
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boller_73
Объективности ради во многих командах персонажи намного хуже сидят на скамейках, поэтому да, попылить Кармело вполне мог ещё.
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Jedef
"Ayo P, they said I gotta come off the bench, ha-ha"...кто ж знал, что случайно высказанная шуточная фраза станет идеальным описанием завершающего этапа карьеры
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Локоть Артеста
Лучше уйти вовремя чем быть бледной тенью самого себя. Чего у Кармело точно не было, так это работоспособности Джеймса. Он мог многого добиться, но предпочел послушаться жену и потратить впустую несколько лет своей карьеры в Нью-Йорке.
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scorp19
Вероятно его за что-то просто лига "отменила". Иначе непонятно почему никому не нужен был отличный скорер на скамейку за символические деньги.
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