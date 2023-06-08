Пол Джордж: «У Кармело еще есть годы в запасе, но ни одна команда не дает возможность показать себя»

Форвард « » высказался по поводу завершения карьеры .

«Я рад, что он нашел себя, потому что последние пару лет выдались трудными. Для человека, который стремится к величию и находится на таком уровне, и не иметь возможности проявить себя. Как бы: я хочу иметь возможность закончить карьеру, когда я знаю, что достиг, чего желал.

Чувствую, что у Кармело еще есть годы в запасе, но дошло до того, что ни одна команда не дает ему возможность показать себя. Так что это действительно отстой. Будучи его товарищем по команде, это было очень весело – просто иметь возможность наблюдать за ним вплотную», – сказал Джордж в эфире своего подкаста.

Джордж и Энтони провели сезон-2017/18 вместе в «Оклахоме».

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