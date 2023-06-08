Пол Джордж: «У Кармело еще есть годы в запасе, но ни одна команда не дает возможность показать себя»
Форвард «Клипперс» Пол Джордж высказался по поводу завершения карьеры Кармело Энтони.
«Я рад, что он нашел себя, потому что последние пару лет выдались трудными. Для человека, который стремится к величию и находится на таком уровне, и не иметь возможности проявить себя. Как бы: я хочу иметь возможность закончить карьеру, когда я знаю, что достиг, чего желал.
Чувствую, что у Кармело еще есть годы в запасе, но дошло до того, что ни одна команда не дает ему возможность показать себя. Так что это действительно отстой. Будучи его товарищем по команде, это было очень весело – просто иметь возможность наблюдать за ним вплотную», – сказал Джордж в эфире своего подкаста.
Джордж и Энтони провели сезон-2017/18 вместе в «Оклахоме».
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