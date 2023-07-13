Дарвин Хэм: «Я никогда не обвиняю арбитров. Борюсь с попытками быть мелочным и жаловаться на судейство»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм высказался об обвинениях общественности, что его подопечные зачастую симулируют контакт во время матчей.
«Мои парни цепляются, ищут любой возможный способ выйти из ситуации победителям. Я? Я никогда не обвиняю арбитров. Борюсь с попытками быть мелочным и жаловаться на судейство. Я не хочу использовать это как опору.
Когда я слышу разное со стороны, как в СМИ ведут свою отдельную игру за пределами площадки, я не лезу в этом, не хочу иметь с этим ничего общего», – ответил Хэм в эфире подкаста инсайдеров Криса Хэйнса и Марка Стейна.
Кто заработал больше всех за карьеру в НБА
Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов
Дональд Трамп все 90-е мечтал о матче один на один между легендами НБА. Джаббар vs Ирвинг разочаровал, Шак vs Хаким сорвался
1 комментарий