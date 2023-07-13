Дарвин Хэм: «Я никогда не обвиняю арбитров. Борюсь с попытками быть мелочным и жаловаться на судейство»

Теги Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм высказался об обвинениях общественности, что его подопечные зачастую симулируют контакт во время матчей.

«Мои парни цепляются, ищут любой возможный способ выйти из ситуации победителям. Я? Я никогда не обвиняю арбитров. Борюсь с попытками быть мелочным и жаловаться на судейство. Я не хочу использовать это как опору.

Когда я слышу разное со стороны, как в СМИ ведут свою отдельную игру за пределами площадки, я не лезу в этом, не хочу иметь с этим ничего общего», – ответил Хэм в эфире подкаста инсайдеров Криса Хэйнса и Марка Стейна.

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1 комментарий

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Andrew Palkhouski
Трудно обвинять арбитров, когда твоя команда лидер лиги по пробитым штрафным броскам )
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