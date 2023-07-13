Дарвин Хэм: «Я никогда не обвиняю арбитров. Борюсь с попытками быть мелочным и жаловаться на судейство»

Главный тренер « » высказался об обвинениях общественности, что его подопечные зачастую симулируют контакт во время матчей.

«Мои парни цепляются, ищут любой возможный способ выйти из ситуации победителям. Я? Я никогда не обвиняю арбитров. Борюсь с попытками быть мелочным и жаловаться на судейство. Я не хочу использовать это как опору.

Когда я слышу разное со стороны, как в СМИ ведут свою отдельную игру за пределами площадки, я не лезу в этом, не хочу иметь с этим ничего общего», – ответил Хэм в эфире подкаста инсайдеров Криса Хэйнса и Марка Стейна.

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