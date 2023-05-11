Дарвин Хэм о 15 штрафных «Лейкерс»: «Я уже не знаю, что такое фол»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм посетовал на судейство после пятого матча с «Голден Стэйт» (106:121, 3-2).
«Озерники» пробили лишь 15 штрафных. В третьем матче серии они 37 раз подошли к линии.
Как сообщает обозреватель «Лейкерс» Йован Буха, Хэм после игры заявил, что «команда играла так же, как и раньше»: «Я уже даже и не знаю, что такое фол».
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как нет пробивных фолов 35-15, то все, караул, грабят
Вобщем то игры 2 и 5 очень хорошо показывают, что ЛАЛ способны побеждать только через штрафные и ТОП защиту которую им позволяют играть (им, но не соперникам). Как свистуны без перекосов, так ЛАЛ сыпется.
Над которой даже на телевидении откровенно стебутся.
Darvin Ham on Steve Kerr’s comments on the Lakers flopping: “I just control what I can control, which is coaching my team. I don’t go down the rabbit hole of blaming officials.”
Aged like a fine wine)