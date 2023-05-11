Дарвин Хэм о 15 штрафных «Лейкерс»: «Я уже не знаю, что такое фол»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм посетовал на судейство после пятого матча с «Голден Стэйт» (106:121, 3-2).

«Озерники» пробили лишь 15 штрафных. В третьем матче серии они 37 раз подошли к линии.

Как сообщает обозреватель «Лейкерс» Йован Буха, Хэм после игры заявил, что «команда играла так же, как и раньше»: «Я уже даже и не знаю, что такое фол».

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21 комментарий

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fridzon
Блин ну позорище же)
как нет пробивных фолов 35-15, то все, караул, грабят
+40
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Илья Петров
Ахаха ну судьи конечно сделали плохую шутку над ЛАЛ. То они их за поглаживания на линию ставят, то судят как и надо судить в ПО. Кончено тренер будет не понимать.
Вобщем то игры 2 и 5 очень хорошо показывают, что ЛАЛ способны побеждать только через штрафные и ТОП защиту которую им позволяют играть (им, но не соперникам). Как свистуны без перекосов, так ЛАЛ сыпется.
+35
-9
+26
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Deathspell Omega
Неплохо так Хэм, Дэвис, Леброн, Шредер и Ривз превратили "Лейкерз" в самую неуважаемую команду лиги.
Над которой даже на телевидении откровенно стебутся.
+26
-10
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Undrey
в прошлом году, когда ГС играли серию против мемфиса там вообще любой звук в сторону моранта свистели, вообще любой, но по сравнению с тем, что происходит в серии с лейками это вообще лайтовое подсвистывание)) ладно дэвис, там леброн, епт по ощущениям ривза судьи не меньше моранта оберегают, он как уткнется в Клэя или Грина, сразу руки вскинуть показать и вот свисток))
+18
-3
+15
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Александр787
Ну так правильно,когда свистят за воздух по 40 штрафных,тяжело понять что такое фол
+21
-7
+14
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Оба штрафных Гранта Уильямса
ЛАЛ всегда будет слишком мало штрафных, даже будучи топ-1 по сезону с большим запасом по их пробитию
+17
-4
+13
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someoneelse
меньше чем 10 часов назад:

Darvin Ham on Steve Kerr’s comments on the Lakers flopping: “I just control what I can control, which is coaching my team. I don’t go down the rabbit hole of blaming officials.”

Aged like a fine wine)
+13
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frenemy
глорье устраивает холивары после каждого матча, а лига уже давно скрипт выкатила на 7 матчей, потому что денюжка хорошая светит))
+12
-2
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Александр787
Ответ Lost
При адекватном судействе Лейкерс закрыли бы серию 4-0 еще в прошлой игре. Но любимый судейский проект Адама Сильвера последних 10ти лет должен жить и продаваться
А скока тебе нужно штрафных ,чтоб было адекватное судейство,под 100?
+7
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ShamilK
Можно понять его. Это им не по 40 штрафных получать, получая установку флопать при любой атаке. Лейкерс и в пузыре получали дохрена штрафных, когда Дэвису свистели все подряд
+7
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Drinkinss
Да, старик хэм умеет в мета-иронию :)
+5
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ShamilK
При адекватном судействе без этих всех левых 20-30 штрафных у лейкерс, гсв сейчас вели бы в серии 3-2. Но этим все мало и даже сейчас ноют, чтобы в шестом матче получить свои 40 штрафных
+10
-5
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Goshan700
Ответ NikolayOss
Судьи просто выжимают больше матчей, чтоб лига больше заработала. В твоих словах есть истина, но тут даже не про баскетбол или правильное судейство. Банальный шкурный интерес.
было бы хорошо, если лига не против 7 матчей, где команды сами разберутся кто сильнее
+2
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Александр787
Ответ ShamilK
При адекватном судействе без этих всех левых 20-30 штрафных у лейкерс, гсв сейчас вели бы в серии 3-2. Но этим все мало и даже сейчас ноют, чтобы в шестом матче получить свои 40 штрафных
Сто процентов
+2
-1
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пердак
🤡 🤡 🤡
+7
-6
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Александр787
Ответ АРХАТ
Короткая серия не нужна, поэтому будьте готовы что могут придушить со штрафными и 6-й игре, ради 7-й)
То есть если судьи судят баскетбол,где есть контакт,борьба,а не балет,это называется придушить)))))
+2
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Эфес Фридомович
Ответ Илья Петров
Ахаха ну судьи конечно сделали плохую шутку над ЛАЛ. То они их за поглаживания на линию ставят, то судят как и надо судить в ПО. Кончено тренер будет не понимать. Вобщем то игры 2 и 5 очень хорошо показывают, что ЛАЛ способны побеждать только через штрафные и ТОП защиту которую им позволяют играть (им, но не соперникам). Как свистуны без перекосов, так ЛАЛ сыпется.
Топ аналитика, держи в курсе 🤡
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someoneelse
Ответ frenemy
глорье устраивает холивары после каждого матча, а лига уже давно скрипт выкатила на 7 матчей, потому что денюжка хорошая светит))
Было бы круто во всех сериях получить 7 матчи, вот это был бы огонь
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