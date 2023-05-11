Дарвин Хэм о 15 штрафных «Лейкерс»: «Я уже не знаю, что такое фол»

Главный тренер « » посетовал на судейство после пятого матча с « » (106:121, 3-2).

«Озерники» пробили лишь 15 штрафных. В третьем матче серии они 37 раз подошли к линии.

Как сообщает обозреватель «Лейкерс» Йован Буха, Хэм после игры заявил, что «команда играла так же, как и раньше»: «Я уже даже и не знаю, что такое фол».

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