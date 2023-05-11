Дарвин Хэм: «Мы не учим симулировать»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Клэй Томпсон Деннис Шредер Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм во время пятого матча серии против «Голден Стэйт» (106:121, 3-2) отметил честную игру «озерников».

Разыгрывающий Деннис Шредер проходил под кольцо и упал после небольшого контакта с защитником Клэем Томпсоном. Тренера спросили о его негативной реакции на эпизод: «Мы не учим симулировать. Говорим игрокам идти под кольцо и брать игру на себя».

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13 комментариев

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Daishi
https://www.youtube.com/watch?v=nPZqa1D5vRo

Остин Ривз по прозвищу "Умирающая Лебядь" , имхо, уже к середине карьеры должен иметь свою звезду на аллее славы!))
+26
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Илья Петров
Уже даже журналисты ржут над этими флоперами!
+20
-6
+14
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Quad Hammer
Самое мерзкое, что судьи пользуются симуляциями ЛАЛ и засуживают их соперников
+10
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Quad Hammer
Ответ Алексей Иванов
Заметили кстати? Все такие эпизоды, происходят именно тогда, когда соперник ГСВ. Такое было с Сакрой, где игроков сакры обвиняли в симуляции, такое сейчас. Это напоминает ситуацию, когда один придурок едет и ему встреч едут десятки машин. И он говорит, вот же дураки, по встречке едут.
Леброн один из главных симулянтов в современном баскетболе
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Kikir
Мы не учим - это врожденное!
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Марат Ильясов
ДНК леброна?))
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someoneelse
Ответ Quad Hammer
Леброн один из главных симулянтов в современном баскетболе
ЛеФлоп легендарный, с удовольствием пересмотрю его шедевры
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Stephan Carrypenko
Этому не учат , с этим рождаются ))
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someoneelse
Ответ Lost
Зато Керр учит таких игроков как Луни Грин Заза Пул Томпсон Дивинченцо Гарри пейтон специально пытаться травмировать игроков соперника
Хочешь фол - получай фол
+1
-1
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