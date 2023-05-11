Дарвин Хэм: «Мы не учим симулировать»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм во время пятого матча серии против «Голден Стэйт» (106:121, 3-2) отметил честную игру «озерников».
Разыгрывающий Деннис Шредер проходил под кольцо и упал после небольшого контакта с защитником Клэем Томпсоном. Тренера спросили о его негативной реакции на эпизод: «Мы не учим симулировать. Говорим игрокам идти под кольцо и брать игру на себя».
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