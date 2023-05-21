Дарвин Хэм: «Это 0-3, а не 0-4 в серии. Мы все еще в игре»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм сохраняет положительный настрой, несмотря на 0-3 в серии с «Денвером».
«Мы проигрываем 0-3. Не 0-4. До тех пор, пока они не добрались до цифры четыре, в нас есть надежда. Мы все еще в игре», – приводит слова тренера обозреватель «озерников» Йован Буха.
Уступая 0-3 в серии, «Лейкерс» никогда не забирали и одного матча. Их результат – 0-8 – худший в НБА.
Результат камбэков в истории НБА с 0-3 в серии – 0-149. 91 из них завершилась «свипом».
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Он латинос это релкая когорта в тренерах нба
А то я не понял.