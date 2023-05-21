Дарвин Хэм: «Это 0-3, а не 0-4 в серии. Мы все еще в игре»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм сохраняет положительный настрой, несмотря на 0-3 в серии с «Денвером».

«Мы проигрываем 0-3. Не 0-4. До тех пор, пока они не добрались до цифры четыре, в нас есть надежда. Мы все еще в игре», – приводит слова тренера обозреватель «озерников» Йован Буха.

Уступая 0-3 в серии, «Лейкерс» никогда не забирали и одного матча. Их результат – 0-8 – худший в НБА.

Результат камбэков в истории НБА с 0-3 в серии – 0-149. 91 из них завершилась «свипом».

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30 комментариев

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shooter77
Кстати, все заметили в финалах конференций, как черным тренерам не дают шансов, а белые приходят на все готовое? Мэллоун уже аж с 2015 года сливки собирает на всем готовом, а Спо все лет наверное 15, насколько я помню)
+83
-4
+79
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Антон
... и заплакал
+49
-1
+48
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Вадим Ахтямов
А вроде писали что после того как во второй половине первого матча Хачимура вышел против Йокича, то у Денвера нет шансов
+21
-1
+20
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Александр Кучерявый
опять гордится парнями?
+19
0
+19
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Archer_Great
Ответ Dark Lion
Спо не белый Он латинос это релкая когорта в тренерах нба
У него филлипинские корни, так что он тренер-азиат))
+18
0
+18
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Daishi
Ответ Dark Lion
Спо не белый Он латинос это релкая когорта в тренерах нба
Он не латинос..))
+18
0
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1ntegro
Ответ Андрей Габдрахманов
Да не похоже что есть надежда хоть на что то.. Серия проиграна была во 2 игре . Тут как то даже глаза не горели , все уже понимали с таким Денвером серию длинную не вывезти. Денвер просто лучше ) у них чемпионская команда
Чемпионская команда, построенная годами через драфт и точечные обмены не имея высоких пиков.
+16
0
+16
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1ntegro
Ну да, асто ты можешь сказать. Не думаю, что Денвер, который 2 раза сам отыгрывался с 3-1 отдаст серию ведя 3-0.
+11
0
+11
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Никита Мелентьев
Ведь хорошо,что это не студенческий баскетбол, и тут играют до 4 побед?
+10
-2
+8
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Dark Lion
Ответ Archer_Great
У него филлипинские корни, так что он тренер-азиат))
Моя ошибка признаюсь. Я посмотрел он метис смесь белого и азиата. Просто с виду вылитый латинос
+7
0
+7
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Zomourning33
Каждую атаку и защиту Денвера в 4 четверти я ждал свистка и 5 фола Николы. Странно, что его не удалили. 3 четверти тактика судей работала идеально. Не знаю, насколько рано надо удалить МПД, Николу и хотя бы Мюррея, чтобы у ЛАЛ были шансы взять одну игру.
+9
-3
+6
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Dark Lion
Ответ shooter77
Кстати, все заметили в финалах конференций, как черным тренерам не дают шансов, а белые приходят на все готовое? Мэллоун уже аж с 2015 года сливки собирает на всем готовом, а Спо все лет наверное 15, насколько я помню)
Спо не белый
Он латинос это релкая когорта в тренерах нба
+11
-6
+5
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Никола Тесла
Ответ Владимир Волков
Ну как говорится «Надежда умирает последней»
Надежду уже вывели из тренерского штаба ЛАЛ год назад
+3
0
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jxmazefan
Ответ Zomourning33
Каждую атаку и защиту Денвера в 4 четверти я ждал свистка и 5 фола Николы. Странно, что его не удалили. 3 четверти тактика судей работала идеально. Не знаю, насколько рано надо удалить МПД, Николу и хотя бы Мюррея, чтобы у ЛАЛ были шансы взять одну игру.
Там Йокич в 4й уже отходить начал и старался на расстоянии руку выставлять для контеста (благо размер позволяет). Абсолютное клоунство
+3
-2
+1
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Иванофф
Да, у ЛАЛ ещё есть надежда и это надежда на судей.
+4
-3
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Владимир Волков
Ну как говорится «Надежда умирает последней»
+1
0
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Вадим Ахтямов
Ответ Сергей Пузанков
Так и было. Вторую половине первого матча Денвер слил без шансов
слил без шансов и выиграл игру, интересно как это может сочетаться в одном матче
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alex27
Ответ Dark Lion
Моя ошибка признаюсь. Я посмотрел он метис смесь белого и азиата. Просто с виду вылитый латинос
Филиппины были долгое время колония Испании.. Это католичество и испанские фамилии
+1
-1
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someoneelse
Ответ Dark Lion
Моя ошибка признаюсь. Я посмотрел он метис смесь белого и азиата. Просто с виду вылитый латинос
Не понял, 2 папы что ли?
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Сергей Пузанков
Ответ Вадим Ахтямов
слил без шансов и выиграл игру, интересно как это может сочетаться в одном матче
Элементарно, Ватсон. Матч из двух половин состоит. Первую Денвер выиграл на 18 очков, во второй влетел на 12. По сумме двух половин выиграл матч. Так всегда и бывает.
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Сергей Пузанков
Рано или поздно эта ужасающая серия для команд, уступающих 0-3, прервётся. Но нет никаких предпосылок, что это случится сейчас. Должен или появится какой-то мощный ресурс у отстающих (не Бамба же), или кто-то из лидеров соперника должен получить травму (не дай бог), ну или просто вести в счёте должна совсем неопытная молодая команда, а это не нынешний Денвер, они уже пороху нормально понюхали.
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Александр 74
Мыб им дали! Если бы они нас догнали.
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Vals
Так вы там ноу сомесинг или не ноу сомесинг?

А то я не понял.
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3pointmaster
Хэм уже блесны в чулане нашел
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Эфес Фридомович
Ахахахахах
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