Дарвин Хэм: «Горжусь нашими ребятами. Играли хорошо, но случился неудачный отрезок»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм подвел итоги второго матча серии с «Денвером» (103:108, 0-2).
«Горжусь нашими ребятами. Они отошли от первого поражения, вернулись и показали себя. Мы исправили множество из тех вещей, в которых должны были стать лучше. Все еще необходимо прибавлять с возвращением в защиту во время перехода.
Но если говорить в целом, то у нас были энергия, старание и правильный настрой. Просто у команды в какой-то момент случился неудачный отрезок», – заявил Хэм.
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Неужели нельзя сказать Леброну чтобы он не пулял свои бестолковые трехи. Он топит ими команду который матч уже. Да блин КамонЛетсГоу по сравнению с Хэмом гуру тренерства
Лейкерс остается только выкладываться, стараться быть еще лучше. И, будет отлично, если каждый игрок ЛАЛ покажет стабильность в оставшихся играх.