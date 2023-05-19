Дарвин Хэм: «Горжусь нашими ребятами. Играли хорошо, но случился неудачный отрезок»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм подвел итоги второго матча серии с «Денвером» (103:108, 0-2).

«Горжусь нашими ребятами. Они отошли от первого поражения, вернулись и показали себя. Мы исправили множество из тех вещей, в которых должны были стать лучше. Все еще необходимо прибавлять с возвращением в защиту во время перехода.

Но если говорить в целом, то у нас были энергия, старание и правильный настрой. Просто у команды в какой-то момент случился неудачный отрезок», – заявил Хэм.

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20 комментариев

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Chopel
Ответ Lost
Судьи конечно уничтожили сегодня лейкерс. Но даже так проиграли два матча с общей разницей всего в 11 очков лучшей домашней команде. Это не позорные проигрыши гсв в 20+ через игру. Нужно забирать теперь свои домашние игры
Уничтожили судьи, да. Не достаточно насвистели, столько прозевали. И даже смели свистеть иногда в пользу Денвера. Королю даже свистанули пару раз. И на ответный флоп от Йокича его посадили. Нужно, чтобы было +30 по штрафным у Лейкерс и Йокичу за каждый чих фол давать!
+16
-3
+13
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Марсель Объелся
Лейкерс проиграли две довольно близкие игры в высокогорье. 7-е место против первого. Хз почему тут все их уже навылет записали. Дома они ой как прибавляют
+24
-13
+11
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Mr.BadGuy
Неудачный отрезок это когда Леброн вдруг решил пульнуть три трехи подряд, и Денвер который всю игры отставал, вышел вперед и больше не отдавал преимущество, а так же Девис которому в последней четверти, дали около 10 влдений, из которых залетела одна шальная треха и одни штрафные, все остальное или потеря или сложный средний в никуда. Ну если ты видишь что сегодня игра у Дэвиса не идет, зачем закидывать ему в изоляции. Я понимаю еще в 1-2 четверти, но в 4 когда уже ясно что у Дэвиса сегодня не полетит, зачем так делать. При этом были в наличии вполне продуктивные Ривс и Хач.
Неужели нельзя сказать Леброну чтобы он не пулял свои бестолковые трехи. Он топит ими команду который матч уже. Да блин КамонЛетсГоу по сравнению с Хэмом гуру тренерства
+8
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anton sorokin
Ответ Юра Якунин
Если бы из шести трешек, что промахнулся Леброн забили бы три двушки — победили. Да и вспомните промахи Леброна из-под кольца в конце матча... Невезуха. Слабо сыграли Леброн и Девис.
А если бы тоже нет?
+5
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ShamilK
Ответ evgenbalukov
обычно так спартак оправдывается, но тут реально , играли прилично, но град залетающих бросков соперника переломил ход игры и сделал результат
Как будто у лейкерс не все залетело. Руи с Ривзом все броски попали. Мюррей первую половину плохо отыграл, а во второй половине уже Йокич был плох в атаке.
+5
-1
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ShamilK
Ответ Юра Якунин
Если бы из шести трешек, что промахнулся Леброн забили бы три двушки — победили. Да и вспомните промахи Леброна из-под кольца в конце матча... Невезуха. Слабо сыграли Леброн и Девис.
Классное оправдание, конечно. Если бы Мюррей не заруинил первую половину, то никакие трешки краба не спасли лейкерс.
+4
0
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scorp19
Камон летс гоу гайс. Проигрываем дома и свободны !
+5
-3
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Друг Джордана
Ответ Марсель Объелся
Лейкерс проиграли две довольно близкие игры в высокогорье. 7-е место против первого. Хз почему тут все их уже навылет записали. Дома они ой как прибавляют
Насчет прибавят не знаю, но проиграли две близкие игры, да. Где-то не повезло, бывает. Но это игра. Денвер не просто так в этом сезоне хорошо регулярку отыграл, состав стабильный.

Лейкерс остается только выкладываться, стараться быть еще лучше. И, будет отлично, если каждый игрок ЛАЛ покажет стабильность в оставшихся играх.
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Mr Gendalf
Ответ Сергей Волинцов
Сейчас будем неприятно для фанатов Денвера, но Лал заберут 4 игры подряд.
Так говорили фанаты гсв
+4
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evgenbalukov
обычно так спартак оправдывается, но тут реально , играли прилично, но град залетающих бросков соперника переломил ход игры и сделал результат
+4
-3
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Jerry Rodrogha
Ответ scorp19
Камон летс гоу гайс. Проигрываем дома и свободны !
1, 2, 3... Канкун!!!
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