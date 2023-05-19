Главный тренер «Лейкерс» подвел итоги второго матча серии с « » (103:108, 0-2).

«Горжусь нашими ребятами. Они отошли от первого поражения, вернулись и показали себя. Мы исправили множество из тех вещей, в которых должны были стать лучше. Все еще необходимо прибавлять с возвращением в защиту во время перехода.

Но если говорить в целом, то у нас были энергия, старание и правильный настрой. Просто у команды в какой-то момент случился неудачный отрезок», – заявил Хэм.

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