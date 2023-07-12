«Барселона» ведет переговоры с Дарио Брисуэлой

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Уникаха Барселона чемпионат Испании Дарио Брисуэла Баскетбол

«Барселона» ведет активные переговоры с атакующим защитником сборной Испании Дарио Брисуэлой (28 лет, 188 см), сообщает Diariosur.es.

«Барса» готова выкупить игрока у «Уникахи» за 1 миллион евро.

Брисуэла провел за «Уникаху» четыре сезона. В минувшем сезоне ACB защитник набирал 9,2 очка, 1,4 подбора и 2,2 передачи в среднем за матч.

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе» – в НБА было много неудачных оффер-шитов (нет, это не ругательство)

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