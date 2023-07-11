«Милан» выступает главным претендентом на Николу Миротича (Mundo Deportivo)

« » этим летом имеет хорошие шансы усилить состав форвардом «Барселоны» (32 года, 208 см).

Об этом пишет инсайдер Алессандро Маджи со ссылкой на испанское издание Mundo Deportivo.

Каталонская газета уточняет, что «между «Барселоной» и Миротичем еще не достигнуто соглашение о расторжении контракта. Окончательный вариант выкупа может составить около 15-16 миллионов евро, хотя ни одна из сторон пока не подтвердила, что они близки к решению».

Несмотря на это препятствие, Mundo Deportivo не сомневается в грядущем переходе: «Кажется совершенно ясным, что судьба Миротича будет связана «Миланом».

Отмечается, что « » и « » «получили отказ от агента игрока, потому что баскетболист с семьей не собирается переезжать в Грецию».

«Монако» и « » все еще претендуют на звездного баскетболиста. При этом «хорошо информированные источники сообщили, что у Миротича уже есть соглашение с «Миланом».

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