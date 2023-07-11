Рикки Рубио собирается вернуться в «Барселону» в 2024 году
Разыгрывающий «Кливленда» Рикки Рубио планирует вернуться в «Барселону» летом 2024 года. Как сообщает Mundo Deportivo, «Барса» близка к подписанию соглашения с 32-летним игроком.
В контракте Рубио с «Кавальерс» остались два года. Однако недавно испанец выразил желание вернуться в Барселону из-за сына.
«Начинаю подумывать о возвращении домой, в Барселону. У меня осталось два года по контракту. Может быть, один. Посмотрим. Когда сын пойдет в школу, НБА больше не будет стоить того. Мне придется вернуться. Я говорил об этом с женой, у нас все очень ясно. Это момент, когда баскетбол перестанет быть главным приоритетом», – сказал Рубио в интервью в мае.
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