Рикки Рубио собирается вернуться в «Барселону» в 2024 году

Разыгрывающий « » планирует вернуться в «Барселону» летом 2024 года. Как сообщает Mundo Deportivo, «Барса» близка к подписанию соглашения с 32-летним игроком.

В контракте Рубио с «Кавальерс» остались два года. Однако недавно испанец выразил желание вернуться в Барселону из-за сына.

«Начинаю подумывать о возвращении домой, в Барселону. У меня осталось два года по контракту. Может быть, один. Посмотрим. Когда сын пойдет в школу, больше не будет стоить того. Мне придется вернуться. Я говорил об этом с женой, у нас все очень ясно. Это момент, когда баскетбол перестанет быть главным приоритетом», – сказал Рубио в интервью в мае.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это