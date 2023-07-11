«Mundo Deportivo лжет». Рикки Рубио опроверг слухи о возвращении в «Барселону» в 2024-м

Теги возможные переходы Кливленд Turkish Airlines EuroLeague Рикки Рубио Барселона НБА чемпионат Испании Баскетбол

Разыгрывающий «Кливленда» Рикки Рубио опроверг сообщение Mundo Deportivo о своем возвращении в «Барселону» в 2024 году.

«Источники, близкие к Рикки Рубио, говорят мне, что Mundo Deportivo лжет. Но все же мои источники не так надежны, как ваши», – написал испанец в твиттере.

Согласно сообщению Mundo Deportivo, Рубио планирует вернуться в «Барселону» летом 2024 года, и стороны близки к подписанию соглашения.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это

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2 комментария

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Jerry Rodrogha
Подколол
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