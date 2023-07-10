Джеймс Ннаджи, как ожидается, останется в «Барселоне». Центровой был выбран «Хорнетс» на драфте-2023

Теги Шарлотт Turkish Airlines EuroLeague Барселона НБА чемпионат Испании драфт НБА Джеймс Ннаджи Баскетбол

Центровой Джеймс Ннаджи (18 лет, 211 см), как ожидается, останется в «Барселоне» на сезон-23/24.

Ннаджи был выбран «Хорнетс» на драфте-2023 под 31-м номером.

«Решать будет «Шарлотт». Но они сказали, что хотят дождаться оптимального момента для перехода. Теоретически что-то может измениться, но план в том, что я проведу еще один сезон в Европе», – рассказал Ннаджи.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий