Джеймс Ннаджи, как ожидается, останется в «Барселоне». Центровой был выбран «Хорнетс» на драфте-2023

Центровой Джеймс Ннаджи (18 лет, 211 см), как ожидается, останется в «Барселоне» на сезон-23/24.

Ннаджи был выбран «Хорнетс» на драфте-2023 под 31-м номером.

«Решать будет « ». Но они сказали, что хотят дождаться оптимального момента для перехода. Теоретически что-то может измениться, но план в том, что я проведу еще один сезон в Европе», – рассказал Ннаджи.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать