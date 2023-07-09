Чет Холмгрен отметился 16 очками и 10 подборами в игре против «Далласа»

Теги Даллас НБА видео Оклахома-Сити Летняя лига НБА Чет Холмгрен Баскетбол

Второй номер драфта-2022 Чет Холмгрен помог «Оклахоме» обыграть «Даллас» в матче Летней лиги НБА.

Холмгрен провел на паркете 29 минут и 49 секунд и отметился 16 очками, 10 подборами, тремя передачами, двумя блок-шотами и перехватом.

Центровой реализовал 5 из 10 с игры и 5 из 8 со штрафной линии.

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1 комментарий

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icey_punk
Не знаю какие карьеры будут у Чета и Вембы. Но наблюдать за игроками такого типа очень интересно.
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