Чет Холмгрен отметился 16 очками и 10 подборами в игре против «Далласа»

Второй номер драфта-2022 помог «Оклахоме» обыграть « » в матче Летней лиги .

Холмгрен провел на паркете 29 минут и 49 секунд и отметился 16 очками, 10 подборами, тремя передачами, двумя блок-шотами и перехватом.

Центровой реализовал 5 из 10 с игры и 5 из 8 со штрафной линии.

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