Чет Холмгрен отметился 16 очками и 10 подборами в игре против «Далласа»
Второй номер драфта-2022 Чет Холмгрен помог «Оклахоме» обыграть «Даллас» в матче Летней лиги НБА.
Холмгрен провел на паркете 29 минут и 49 секунд и отметился 16 очками, 10 подборами, тремя передачами, двумя блок-шотами и перехватом.
Центровой реализовал 5 из 10 с игры и 5 из 8 со штрафной линии.
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