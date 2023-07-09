Диллон Брукс стал игроком «Хьюстона» в результате 5-стороннего обмена. Контракт на 4 года и 90 млн долларов после бонусов

Теги Атланта Хьюстон Клипперс Мемфис НБА Оклахома-Сити Патрик Миллс Диллон Брукс Усман Гаруба Кеньон Мартин-младший Джош Кристофер Тайтай Вашингтон Баскетбол

Легкий форвард Диллон Брукс (27 лет, 201 см) официально стал игроком «Хьюстона». Как стало известно, баскетболист перешел в «Рокетс» по системе сайн-н-трейд в рамках 5-стороннего обмена.

Обозреватель Spotrac Кит Смит раскрыл детали сделки: «Атланта» получила Усмана Гарубу, Тайтая Вашингтона, два пика второго раунда от «Хьюстона» и денежную компенсацию, расставшись с Альфой Каба.

«Хьюстон» получил Диллона Брукса, Альфу Каба и два пика второго раунда от «Клипперс». Команду покинули Джош Кристофер, Усман Гаруба, Кеньон Мартин-младший, Патти Миллс, Тайтай Вашингтон, «Рокетс» также отдали 5 пиков второго раунда.

«Клипперс» получили Мартина-младшего, расставшись с двумя пиками второго раунда.

«Мемфис» покинул Диллон Брукс, «Гриззлис» получили Джоша Кристофера.

«Оклахома», ставшая пятой командой в этой сделке, пополнилась Патриком Миллсом и тремя пиками второго раунда в обмен на денежную компенсацию.

Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, контракт Брукса с «Рокетс» – на 4 года и 86 миллионов долларов, но может доходить до 90 млн после бонусов.

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6 комментариев

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Антон
Я запутался уже на Клипперс
+7
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dev0
А, ну если 90, тогда нормально
+2
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PHOENIX81
Ответ Антон
Я запутался уже на Клипперс
прикинь,это же надо со всеми так договориться))
+2
0
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Лиллард унижатель!
Сколько у ОКС уже пиков второго раунда?
+2
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Ann Tretiakova
зачем вы постите такое новости с утра !? вы озадачили меня на весь день ....
0
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