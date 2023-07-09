Диллон Брукс стал игроком «Хьюстона» в результате 5-стороннего обмена. Контракт на 4 года и 90 млн долларов после бонусов

Легкий форвард Диллон Брукс (27 лет, 201 см) официально стал игроком «Хьюстона». Как стало известно, баскетболист перешел в «Рокетс» по системе сайн-н-трейд в рамках 5-стороннего обмена.

Обозреватель Spotrac Кит Смит раскрыл детали сделки: « » получила , Тайтая Вашингтона, два пика второго раунда от « » и денежную компенсацию, расставшись с Альфой Каба.

«Хьюстон» получил , Альфу Каба и два пика второго раунда от «Клипперс». Команду покинули , Усман Гаруба, Кеньон Мартин-младший, Патти Миллс, Тайтай Вашингтон, «Рокетс» также отдали 5 пиков второго раунда.

«Клипперс» получили Мартина-младшего, расставшись с двумя пиками второго раунда.

«Мемфис» покинул Диллон Брукс, «Гриззлис» получили Джоша Кристофера.

«Оклахома», ставшая пятой командой в этой сделке, пополнилась Патриком Миллсом и тремя пиками второго раунда в обмен на денежную компенсацию.

Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, контракт Брукса с «Рокетс» – на 4 года и 86 миллионов долларов, но может доходить до 90 млн после бонусов.

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