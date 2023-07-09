Диллон Брукс стал игроком «Хьюстона» в результате 5-стороннего обмена. Контракт на 4 года и 90 млн долларов после бонусов
Легкий форвард Диллон Брукс (27 лет, 201 см) официально стал игроком «Хьюстона». Как стало известно, баскетболист перешел в «Рокетс» по системе сайн-н-трейд в рамках 5-стороннего обмена.
Обозреватель Spotrac Кит Смит раскрыл детали сделки: «Атланта» получила Усмана Гарубу, Тайтая Вашингтона, два пика второго раунда от «Хьюстона» и денежную компенсацию, расставшись с Альфой Каба.
«Хьюстон» получил Диллона Брукса, Альфу Каба и два пика второго раунда от «Клипперс». Команду покинули Джош Кристофер, Усман Гаруба, Кеньон Мартин-младший, Патти Миллс, Тайтай Вашингтон, «Рокетс» также отдали 5 пиков второго раунда.
«Клипперс» получили Мартина-младшего, расставшись с двумя пиками второго раунда.
«Мемфис» покинул Диллон Брукс, «Гриззлис» получили Джоша Кристофера.
«Оклахома», ставшая пятой командой в этой сделке, пополнилась Патриком Миллсом и тремя пиками второго раунда в обмен на денежную компенсацию.
Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, контракт Брукса с «Рокетс» – на 4 года и 86 миллионов долларов, но может доходить до 90 млн после бонусов.
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