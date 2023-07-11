Летняя лига НБА. «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном», «Шарлотт» встретится с «Портлендом» и другие матчи
Сегодня в Лас-Вегасе пройдут шесть матчей основного турнира Летней лиги НБА.
«Оклахома» сыграет с «Хьюстоном», «Шарлотт» встретится с «Портлендом».
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Милуоки – Бруклин
12 июля. 1.00
Оклахома – Хьюстон
12 июля. 1.30
Новый Орлеан – Финикс
12 июля. 3.00
Шарлотт – Портленд
12 июля. 3.30
Сакраменто – Чикаго
12 июля. 5.00
Сан-Антонио – Вашингтон
12 июля. 5.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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