Летняя лига НБА. «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном», «Шарлотт» встретится с «Портлендом» и другие матчи

Сегодня в Лас-Вегасе пройдут шесть матчей основного турнира Летней лиги НБА.

«Оклахома» сыграет с « », «Шарлотт» встретится с « ».

НБА

лига

Лас-Вегас

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12 июля. 1.00

Оклахома – Хьюстон

12 июля. 1.30

Новый Орлеан – Финикс

12 июля. 3.00

Шарлотт – Портленд

12 июля. 3.30

Сакраменто – Чикаго

12 июля. 5.00

Сан-Антонио – Вашингтон

12 июля. 5.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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