Рикки Рубио думает о возвращении в Европу по окончании контракта

Разыгрывающий « » поделился, что начинает размышлять о возвращении в Европу.

В прошедшем сезоне 32-летний защитник принял участие лишь в 33 матчах, в которых он набирал в среднем 5,2 очка и 3,5 передачи, реализуя лишь 34,3% бросков с игры.

Рубио стал гостем подкаста La sotana, на котором признался, что «начал думать о возвращении в Европу», в частности «в Барселону, поближе к дому».

Защитник заявил, что хочет отдать своего сына в школу в Испании. Сейчас ребенку 3 года.

«Мне осталось два года [в ]. Может, один», – пояснил Рубио. За сезон-2023/24 он заработает 6,1 млн долларов, в сезоне-2024/25 – контракт частично гарантирован.

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