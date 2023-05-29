Рикки Рубио думает о возвращении в Европу по окончании контракта

Теги Кливленд Рикки Рубио НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Кливленда» Рикки Рубио поделился, что начинает размышлять о возвращении в Европу.

В прошедшем сезоне 32-летний защитник принял участие лишь в 33 матчах, в которых он набирал в среднем 5,2 очка и 3,5 передачи, реализуя лишь 34,3% бросков с игры.

Рубио стал гостем подкаста La sotana, на котором признался, что «начал думать о возвращении в Европу», в частности «в Барселону, поближе к дому».

Защитник заявил, что хочет отдать своего сына в школу в Испании. Сейчас ребенку 3 года.

«Мне осталось два года [в НБА]. Может, один», – пояснил Рубио. За сезон-2023/24 он заработает 6,1 млн долларов, в сезоне-2024/25 – контракт частично гарантирован.

Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий