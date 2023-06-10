Рикки Рубио: «Мои дни в НБА подходят к концу»

Теги Кливленд Turkish Airlines EuroLeague Рикки Рубио НБА чемпионат Испании Баскетбол

Разыгрывающий «Кливленда» Рикки Рубио признался, что подумывает о завершении карьеры в НБА и возвращении в Европу.

«Когда я уехал из Европы, чтобы играть в НБА, я хотел однажды вернуться. Не знаю, в каком состоянии я буду морально и физически, и захочу ли я продолжать играть, но да, мои дни в НБА подходят к концу», – сказал 32-летний испанец.

В субботу Рубио посетил матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Испании между «Ховентудом» и «Реалом» (73:83, 1-2).

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это

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1 комментарий

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Antosha-grisha
Насколько же он хайповый был в свое время когда заходил в лигу , и как же быстро этот хайп пропал..
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