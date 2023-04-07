Лоренцо Браун заявил о готовности сыграть за сборную Испании на ЧМ-2023

Теги Turkish Airlines EuroLeague Рикки Рубио Маккаби Плейтика Серджо Скариоло сборная Испании Лоренцо Браун чемпионат мира-2023 Баскетбол

Разыгрывающий тель-авивского «Маккаби» Лоренцо Браун заявил о готовности сыграть за сборную Испании на ЧМ-2023.

«Само собой, я хочу сыграть», – сказал Браун.

Браун недавно общался с главным тренером испанцев Серджо Скариоло и подтвердил желание выступить за национальную команду.

Ожидается, что натурализованный американец разделит обязанности по розыгрышу с игроком «Кливленда» Рикки Рубио.

32-летний Браун стал ключевым игроком испанцев на победном Евробаскете-2022, он набирал 15,2 очка, 1,8 подбора и 7,6 передачи в среднем за игру.

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