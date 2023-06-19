«Портленд» устроит Зайон Уильямсон в качестве компенсации за 3-й драфт-пик
Согласно известной информации, «Шарлотт» склоняется к выбору Брэндона Миллера под 2-м номером драфта, который состоится в этот четверг.
«Новый Орлеан» рассчитывает подняться на драфте с целью выбрать Скута Хендерсона.
«Шарлотт» просит за 2-й пик Брэндона Ингрэма, однако «Пеликанс» хотят оставить легкого форварда в команде, но готовы расстаться с Зайоном Уильямсоном.
«Портленд» хочет обменять 3-й пик, чтобы усилить команду перед следующим сезоном и оставить разыгрывающего Дэмиана Лилларда у себя.
По информации журналиста The Ringer Кевина О’Коннора, «Портленд» как раз склоняется к Уильямсону в вопросе обмена 3-го выбора. Они видят в нем достойную опцию в пару к Лилларду.
Эксперт Билл Симмонс уверяет, что в скором времени Зайон Уильямсон перейдет в другую команду.
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