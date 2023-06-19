«Портленд» устроит Зайон Уильямсон в качестве компенсации за 3-й драфт-пик

Согласно известной информации, «Шарлотт» склоняется к выбору Брэндона Миллера под 2-м номером драфта, который состоится в этот четверг.

« » рассчитывает подняться на драфте с целью выбрать .

« » просит за 2-й пик , однако «Пеликанс» хотят оставить легкого форварда в команде, но готовы расстаться с .

«Портленд» хочет обменять 3-й пик, чтобы усилить команду перед следующим сезоном и оставить разыгрывающего Дэмиана Лилларда у себя.

По информации журналиста The Ringer Кевина О’Коннора, «Портленд» как раз склоняется к Уильямсону в вопросе обмена 3-го выбора. Они видят в нем достойную опцию в пару к Лилларду.

Эксперт Билл Симмонс уверяет, что в скором времени Зайон Уильямсон перейдет в другую команду.

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