«Портленд» устроит Зайон Уильямсон в качестве компенсации за 3-й драфт-пик

Теги Шарлотт Новый Орлеан Портленд НБА драфт НБА Брэндон Ингрэм Зайон Уильямсон Скут Хендерсон Брэндон Миллер Баскетбол

Согласно известной информации, «Шарлотт» склоняется к выбору Брэндона Миллера под 2-м номером драфта, который состоится в этот четверг.

«Новый Орлеан» рассчитывает подняться на драфте с целью выбрать Скута Хендерсона.

«Шарлотт» просит за 2-й пик Брэндона Ингрэма, однако «Пеликанс» хотят оставить легкого форварда в команде, но готовы расстаться с Зайоном Уильямсоном.

«Портленд» хочет обменять 3-й пик, чтобы усилить команду перед следующим сезоном и оставить разыгрывающего Дэмиана Лилларда у себя.

По информации журналиста The Ringer Кевина О’Коннора, «Портленд» как раз склоняется к Уильямсону в вопросе обмена 3-го выбора. Они видят в нем достойную опцию в пару к Лилларду.

Эксперт Билл Симмонс уверяет, что в скором времени Зайон Уильямсон перейдет в другую команду.

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17 комментариев

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Аморалинни
"В публикациях U.S. News и CNN Портленд был назван лучшим городом мира в области уличного питания"
Зайон уже собрал чемоданы
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Nightyork97
Нашли лохов кому пихнуть, самая рискованная сделка для ПТБ. Нет лучше выбора пикнуть игрока под 3 пиком и спокойно выслушивать предложения по Лилларду. Но тут все никак у людей, скоро они обменяют его на пакет Лаури + Робинсон в случае загула Зайона с местными коровами
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namankey
Ответ Nightyork97
Нашли лохов кому пихнуть, самая рискованная сделка для ПТБ. Нет лучше выбора пикнуть игрока под 3 пиком и спокойно выслушивать предложения по Лилларду. Но тут все никак у людей, скоро они обменяют его на пакет Лаури + Робинсон в случае загула Зайона с местными коровами
За Лиларда можно будет получить хороший пакет от Нетс, если сезон не будет складываться. Но это уже будет перестройка без Скута
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Freddy Durst
Дэйм в шоке
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Tolball
1.Отдадут по сэту Гранта с торговым исключением и обменяются пиками этого года 2.Нуркича , Литла с торгов.исключ и также обмен пиками...если второй вариант,то ПТБ возникнет проблема с центром,но можно будет побороться за Алена предложив Гранта и пик.
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Аслан Олисаев
Зайон конечно как игрок очень силен, но его травматичность пугает
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Marduhai
Ну, Зайон так Зайон. Но непонятно, что ещё будет с составом.
Во-первых, главное - сохраним-ли Гранта? Во-вторых, звучала версия, что возьмём Эйтона, отдав за него Нурка и Саймонса. И, наконец, остается ли 23-й пик?
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Analjinn
Соболезную фанатам ПТБ. Травмат с ожирением, что может быть лучше.
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Аморалинни
Ответ DirtyHarry 44
Суть всей этой замечательной истории: все хотят высокие пики, и, желательно, даром.
Второй вариант из тюремной загадки интересует только ГСВ
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pyr0techn1c
Ответ DirtyHarry 44
Суть всей этой замечательной истории: все хотят высокие пики, и, желательно, даром.
Ну почему даром. Чисто гипотетический Зайон - игрок уровня текущей топ-10, если не травмирован и держит себя в форме. Портленд нуждается сейчас именно в таком игроке
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Pavel Harriss
Ответ pyr0techn1c
Ну почему даром. Чисто гипотетический Зайон - игрок уровня текущей топ-10, если не травмирован и держит себя в форме. Портленд нуждается сейчас именно в таком игроке
Портленд нуждается в топовом игроке, который играет исправно. Ради лазарета можно кого-нибудь подешевле взять
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NikolayOss
Ответ DirtyHarry 44
Суть всей этой замечательной истории: все хотят высокие пики, и, желательно, даром.
Не просто даром. Им ещё должны останутся.
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Nightyork97
Ответ pyr0techn1c
Ну почему даром. Чисто гипотетический Зайон - игрок уровня текущей топ-10, если не травмирован и держит себя в форме. Портленд нуждается сейчас именно в таком игроке
Зайон не стоит 3 пика со своими проблемами. Ему плевать на свой нынешний клуб и партнеров. Даже не вышел на игру плей-ина с Оклахомой, хотя бы на четверть помог пацанам. Из хрусталя Порзингиса и Зайона - лучший выбор не рисковать и пикнуть 3 пик.
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LamerOK
Ответ namankey
За Лиларда можно будет получить хороший пакет от Нетс, если сезон не будет складываться. Но это уже будет перестройка без Скута
От Хит, вектор развития Нетс поменялся судя по тем действиям которые предпринял Маркс. Он выдал четырёх летний контракт Жаку Вону, Жак набрал себе помощников сильной стороной которых является развитие игроков.
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алексей батькович
Ответ Nightyork97
Нашли лохов кому пихнуть, самая рискованная сделка для ПТБ. Нет лучше выбора пикнуть игрока под 3 пиком и спокойно выслушивать предложения по Лилларду. Но тут все никак у людей, скоро они обменяют его на пакет Лаури + Робинсон в случае загула Зайона с местными коровами
лол , смешно пишешь
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