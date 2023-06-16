Брайан Уиндхорст: «Между Зайоном Уильямсоном и «Новым Орлеаном» нет никаких отношений»

Теги Новый Орлеан НБА Брэндон Ингрэм Брайан Уиндхорст Зайон Уильямсон Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился информацией, что отношения между «Новым Орлеаном» и форвадом Зайоном Уильямсоном заметно испортились в последнее время.

«Я хочу быть очень осторожным со словом «предложение», потому что это опасное слово. Я не уверен, что «Новый Орлеан» «предложил» Зайона кому-либо, но каждый день я слышу различные обсуждения, которые подразумевают, что «Пеликанс» собираются сделать Зайона доступным для обмена. Его или Брэндона Ингрэма. Я бы не стал ничего исключать, но события последних шести месяцев с Зайоном таковы.

Между Уильямсоном и организацией нет никаких отношений. И минимальные взаимоотношения между Зайоном и его товарищами по команде, насколько я понимаю», – сказал Уиндхорст в эфире своего подкаста.

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4 комментария

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serginn
У него и так отношений куча, порноактрисы, специалисты по роскошной жизни и пр, куда ещё одни?
+8
0
+8
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p
Ответ serginn
У него и так отношений куча, порноактрисы, специалисты по роскошной жизни и пр, куда ещё одни?
Если еще про бургеры вспомнить…
+4
0
+4
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Лиллард унижатель!
Спустил талант не на баскет, а на бургеры и порноактрис.
+2
0
+2
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Analjinn
Ответ Лиллард унижатель!
Спустил талант не на баскет, а на бургеры и порноактрис.
Ваш Зайон дутая фигура, как медовый петушок.
0
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