Обозреватель «Нового Орлеана»: «На этой неделе произойдет нечто серьезное»
Обозреватель «Нового Орлеана» Скотт Кашнер рассказал об оживленной обстановке в организации.
«То, как Грифф (президент по баскетбольным операциям Дэвид Гриффин – прим.) встряхнул внутреннюю инфраструктуру «Пеликанс», заставляет меня предположить, что на этой неделе они предпримут нечто серьезное», – пишет Кашнер.
Затем журналист дополнил: «Изменений произошло больше, чем известно общественности».
Эксперт Билл Симмонс уверяет, что в скором времени состоится обмен с участием форварда Зайона Уильямсона.
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Это перебор номинальных третьих номеров и нехватка времени для всех.
Единственный вариант - желание "Хорнетс" любой ценой заполучить Миллера, поэтому они могут предложить "Пеликанам" зайти на третий пик, а потом разменять третий на второй и все останутся довольны.