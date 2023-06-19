Обозреватель «Нового Орлеана»: «На этой неделе произойдет нечто серьезное»

Теги Новый Орлеан НБА Дэвид Гриффин Зайон Уильямсон Баскетбол

Обозреватель «Нового Орлеана» Скотт Кашнер рассказал об оживленной обстановке в организации.

«То, как Грифф (президент по баскетбольным операциям Дэвид Гриффин – прим.) встряхнул внутреннюю инфраструктуру «Пеликанс», заставляет меня предположить, что на этой неделе они предпримут нечто серьезное», – пишет Кашнер.

Затем журналист дополнил: «Изменений произошло больше, чем известно общественности».

Эксперт Билл Симмонс уверяет, что в скором времени состоится обмен с участием форварда Зайона Уильямсона.

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7 комментариев

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lexakarabut
Лилларду усиление прибыло, тарам пам пам
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betwriver
Местные эксперты склоняются к тому, что на Скута в Портленд. Если так - то Лиллард остается и никуда не переходит.
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AllanHouston
Ответ lexakarabut
Лилларду усиление прибыло, тарам пам пам
а потом "Шарлотт" выберет Скута Хендерсона и тарам пам пам
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mephist13
Ответ AllanHouston
а потом "Шарлотт" выберет Скута Хендерсона и тарам пам пам
кажется, что Зайон с Пеликанами настолько надоели друг другу, что они и Миллеру будут рады
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AllanHouston
Ответ mephist13
кажется, что Зайон с Пеликанами настолько надоели друг другу, что они и Миллеру будут рады
Трей Мёрфи провёл хороший сезон, если разменяют Зайона, то останется Ингрэм и потенциальный Миллер

Это перебор номинальных третьих номеров и нехватка времени для всех.

Единственный вариант - желание "Хорнетс" любой ценой заполучить Миллера, поэтому они могут предложить "Пеликанам" зайти на третий пик, а потом разменять третий на второй и все останутся довольны.
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seabyryak
Ответ mephist13
кажется, что Зайон с Пеликанами настолько надоели друг другу, что они и Миллеру будут рады
Миллер им не нужен, в таком случае не удивлюсь если возьмут Уокера на тяжёлого форварда вместо Зайона как раз. Он поможет в защите сразу и будут в плюсе. А на место Миллера у НО есть и Ингрем и Джонс и молодые Мерфи с Дэниэлсом. Вингов у НО с запасом.
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seabyryak
Ответ betwriver
Местные эксперты склоняются к тому, что на Скута в Портленд. Если так - то Лиллард остается и никуда не переходит.
Скорее Лиллард уходит по ходу сезона)) Кто то верит что Зайон будет играть долго в Птб и избежит травм?
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