Обозреватель «Нового Орлеана»: «На этой неделе произойдет нечто серьезное»

Обозреватель «Нового Орлеана» Скотт Кашнер рассказал об оживленной обстановке в организации.

«То, как Грифф (президент по баскетбольным операциям – прим.) встряхнул внутреннюю инфраструктуру «Пеликанс», заставляет меня предположить, что на этой неделе они предпримут нечто серьезное», – пишет Кашнер.

Затем журналист дополнил: «Изменений произошло больше, чем известно общественности».

Эксперт Билл Симмонс уверяет, что в скором времени состоится обмен с участием форварда .

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