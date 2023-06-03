Обозреватель Кристиан Кларк: «Ингрэм отказывался играть из-за дискомфорта. Это вызвало разочарование некоторых игроков»

Теги Новый Орлеан НБА Брэндон Ингрэм Зайон Уильямсон Баскетбол

Обозреватель Nola.com Кристиан Кларк утверждает, что звезды «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм и Зайон Уильямсон периодически вели себя капризно, вызывая недовольство в команде.

«В разное время Зайон отказывался работать со специалистом по физическому состоянию игроков Аароном Нельсоном. Брэндон Ингрэм порой не хотел играть из-за незначительного дискомфорта. Некоторые из его товарищей по команде разочаровались в нем за последние два года.

Ингрэм пропустил 29 матчей подряд из-за травмы, которую команда описала как ушиб пальца левой ноги. В ноябре он ударился ногой в борьбе с игроком «Мемфиса». Через два дня после травмы тренер «Пеликанс» Уилли Грин сказал, что Ингрэм должен вернуться со дня на день.

Дни превратились в недели. Недели превратились в месяцы. Ингрэм не играл до 25 января, когда прошло ровно два месяца с момента повреждения. В «Пеликанс» на этом этапе было сильное разочарование по поводу длительного отсутствия форварда. Некоторые люди считали, что он мог играть», – информирует Кларк.

«Пеликанс» в сезоне-22/23 дошли до плей-ин, где уступили «Оклахоме».

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4 комментария

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Djoyin
- И как приятно жить на свете, - с улыбкой сказал Брэндон, попивая сок у себя в квартале
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Александр Спирин
Восстановление ногтя на ноге после ушиба занимает 2 месяца. После удаления год. Возмущения не понятны.
Без ногтя на большом пальце ноги в баскетбол играть?.. Ахаха. Как вы себе это представляете?
Напомню, игроки НБА массово перешли с кед на адидасы в 70-х лишь из-за наличия ракушки, защищавшей пальцы, у последних.
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Alex-1917
Ответ Александр Спирин
Восстановление ногтя на ноге после ушиба занимает 2 месяца. После удаления год. Возмущения не понятны. Без ногтя на большом пальце ноги в баскетбол играть?.. Ахаха. Как вы себе это представляете? Напомню, игроки НБА массово перешли с кед на адидасы в 70-х лишь из-за наличия ракушки, защищавшей пальцы, у последних.
я конечно не в НБА, но играл и без ногтя на ноге после того, как отбили его и срезал его сам. интенсивность не как у профи в играх, конечно, но дискомфорта не ощущал. ушибы пострашнее были в плане ощущений
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Александр Спирин
Ответ Alex-1917
я конечно не в НБА, но играл и без ногтя на ноге после того, как отбили его и срезал его сам. интенсивность не как у профи в играх, конечно, но дискомфорта не ощущал. ушибы пострашнее были в плане ощущений
С мужиками профи весом за центнер играли, которым перед каждой игрой папочку с уязвимостями соперников вручают? Сильно сомневаюсь.
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