Обозреватель Nola.com Кристиан Кларк утверждает, что звезды «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм и периодически вели себя капризно, вызывая недовольство в команде.

«В разное время Зайон отказывался работать со специалистом по физическому состоянию игроков Аароном Нельсоном. порой не хотел играть из-за незначительного дискомфорта. Некоторые из его товарищей по команде разочаровались в нем за последние два года.

Ингрэм пропустил 29 матчей подряд из-за травмы, которую команда описала как ушиб пальца левой ноги. В ноябре он ударился ногой в борьбе с игроком «Мемфиса». Через два дня после травмы тренер «Пеликанс» Уилли Грин сказал, что Ингрэм должен вернуться со дня на день.

Дни превратились в недели. Недели превратились в месяцы. Ингрэм не играл до 25 января, когда прошло ровно два месяца с момента повреждения. В «Пеликанс» на этом этапе было сильное разочарование по поводу длительного отсутствия форварда. Некоторые люди считали, что он мог играть», – информирует Кларк.

«Пеликанс» в сезоне-22/23 дошли до плей-ин, где уступили «Оклахоме».

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