Управленец «Голден Стэйт» станет генеральным менеджером женского «Финикса»
Управленец «Голден Стэйт» Ник Ю’Рен займет должность генерального менеджера клуба женской НБА «Финикс».
Назначение произойдет после завершения сезона-2023 женской НБА.
В «Голден Стэйт» Ю’Рен занимал пост исполнительного директора по баскетбольным операциям.
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