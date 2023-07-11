Управленец «Голден Стэйт» станет генеральным менеджером женского «Финикса»

Теги Голден Стэйт женская НБА НБА Финикс жен Баскетбол

Управленец «Голден Стэйт» Ник Ю’Рен займет должность генерального менеджера клуба женской НБА «Финикс».

Назначение произойдет после завершения сезона-2023 женской НБА.

В «Голден Стэйт» Ю’Рен занимал пост исполнительного директора по баскетбольным операциям.

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