Мэтью Ишбия официально стал владельцем «Санз»

Теги Финикс женская НБА НБА бизнес Финикс жен Мэтью Ишбия Баскетбол

Миллиардер Мэтью Ишбия завершил приобретение контрольного пакета акций «Финикс Санз» (НБА) и «Финикс Меркьюри» (женская НБА).

По итогам сделки предприниматель возглавил управление обоими клубами, а его брат, Джастин Ишбия, стал вторым по величине акционером и заместителем управляющего. Таким образом, Мэтью Ишбия возьмет контроль над решениями «Санз» перед дедлайном на обмены (9 февраля).

«Это воплощение мечты всей жизни. Я очень люблю баскетбол, но для меня это нечто большее. Баскетбол дал мне вторую семью, образование и привнес много радости в мою жизнь. Для меня большая честь стать тем человеком, который несет ответственность за «Финикс Санз» и «Финикс Меркьюри». Я полностью привержен идее создать невероятную организацию на площадке и за ее пределами», – сказал Мэтью Ишбия.

Ранее сообщалось, что стоимость сделки составит 4 миллиарда долларов. Это рекордная сумма при покупке клуба НБА за всю историю.

Рекордная сделка в НБА: $4 млрд за «Финикс» от бывшего баскетболиста-ипотечника

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2 комментария

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Roman Boroveev
Ответ БУГАЙ
Надеюсь он не жлоб как сарвер?
Посмотрим уже завтра, по обменам.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
БУГАЙ
Надеюсь он не жлоб как сарвер?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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