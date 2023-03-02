Кевин Дюрэнт поприветствовал Бриттни Грайнер на тренировке

Форвард «Финикса» посетил тренировку команды женской «Финикс Меркьюри», где встретился с Бриттни Грайнер.

Дюрэнт тепло поприветствовал баскетболистку и обнял. Видео было опубликовано в твиттер-аккаунте «Меркьюри».

Грайнер провела почти 10 месяцев в российской тюрьме по обвинению в контрабанде наркотиков. 8 декабря американская баскетболистка была освобождена в результате обмена на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

Неделю назад «Меркьюри» объявил о подписании нового контракта с Грайнер.

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