Кевин Дюрэнт поприветствовал Бриттни Грайнер на тренировке
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт посетил тренировку команды женской НБА «Финикс Меркьюри», где встретился с Бриттни Грайнер.
Дюрэнт тепло поприветствовал баскетболистку и обнял. Видео было опубликовано в твиттер-аккаунте «Меркьюри».
Грайнер провела почти 10 месяцев в российской тюрьме по обвинению в контрабанде наркотиков. 8 декабря американская баскетболистка была освобождена в результате обмена на осужденного в США россиянина Виктора Бута.
Неделю назад «Меркьюри» объявил о подписании нового контракта с Грайнер.
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